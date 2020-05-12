Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da ölü sayısı 30 bin 911’e yükseldi /12 Mayıs 2020 20:41

İtalya’da ölü sayısı 30 bin 911’e yükseldi

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden İtalya'da son 24 saat içinde 172 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede coronadan ölenlerin sayısı 30 bin 911'e yükseldi.

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İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın verilerine göre, ülkede son bir gün içinde bin 402 yeni vaka kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 221 bin 216’ya ulaştı.Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 106 bin 587’den 109 bin 39’a yükseldi. Durumu kritik olanların sayısı ise 952 olarak belirtildi.

Öte yandan dün İtalya’da 2 ayın ardından yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk defa binin altına düşerek 999 olarak açıklanmıştı.İtalya’da Avrupa’da Birleşik Krallık’tan sonra corona virüsüne bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.
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