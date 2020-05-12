Samanyolu Haber /Sağlık / Bakan yeni rakamları açıkladı /12 Mayıs 2020 20:31

Bakan yeni rakamları açıkladı

Türkiye'de 53 kişi daha korona virüsünden öldü ve 1704 yeni vaka tespit edildi. Gelişmeleri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70’i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor" dedi.

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Türkiye’de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 53 artarak 3 bin 894’e yükseldi. 1704 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 141 bin 475’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, 3 bin 109 kişinin daha hastalığı atlatmasıyla iyileşenlerin sayısı 98 bin 889 oldu.

ENTÜBE VE YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI DÜŞTÜ

37 bin 351 yeni testle birlikte toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671’e ulaştı.1045 hasta yoğun bakımda tedavi görürken entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 576 olarak açıklandı. Dün yoğun bakımdaki hasta sayısı 1126, entübe hasta sayısı da 578’di.

KOCA: VAKALARIN YÜZDE 70’İ İYİLEŞTİ

Son gelişmeleri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” ifadelerini kullandı.
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