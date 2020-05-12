Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de iki yeni Covid-19 vakası /12 Mayıs 2020 20:17

Fenerbahçe'de iki yeni Covid-19 vakası

Can Bartu Tesisleri'ndeki bir personelin virüs testi pozitif çıktı. Teşhis konan kişi sayısı 2 oldu.Fenerbahçe Spor Kulübü, Can Bartu Tesisleri’nde görev yapan bir çalışanın daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”

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