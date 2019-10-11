Milli Eğitim'de parasızlıktan projeler askıda: Tam 32 Milyar TL borç var!

Sultan Uçar’ın Sözcü’de yer alan haberine göre, 176 sayfalık Sayıştay raporunda merkezi bütçeden planlanandan 25 milyar lira eksik ödeme yapıldı. Hazine, 70 milyar 441 milyon TL bakanlığa ödeme yaparken bu paranın da 2 milyar 994 milyon TL'sini sonradan geri istedi.







SGK BORCU 601 MİLYON TL





2019-2020 yılı eğitim yılı zaten 32 milyar 48 milyon 485 bin 856 TL ödenek fazlası harcama yani borçla başlıyor. SGK primleri 10.4 milyar TL tutuyor. 601 milyon TL'de prim borcu var. Bunun dışında; 89.3 milyon TL mal hizmet alımı borcu, 190 bin TL sermaye gideri transferi borcu var.





“BANKA HESAPLARINA YASADIŞI ÖDEME YAPILMIŞ”





Sayıştay'a göre, “İç kontrol sisteminiz yetersiz. Kendi gönderdiğiniz ödemeler bile illerde yasalara aykırı olarak bankalarda kişiler üzerindeki hesaplara yatırılmış. Karne Hesabı, Kimlik Kartı Hesabı, gibi çok sayıda hesap kontrol dışı. 947 işletmenin 1.4 milyar TL, 548 öğretmenevinin 507 milyon TL'si özel hesaplarda.”