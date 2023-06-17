Samanyolu Haber /Gündem / Milliyet gazetesi kapanıyor, Hürriyet ve Posta için ne karar verildi? /17 Haziran 2023 10:57

Milliyet gazetesi kapanıyor, Hürriyet ve Posta için ne karar verildi?

Tirajlardaki düşüş nedeniyle büyük zarara girdiği belirtilen Demirören Medya’ya bağlı Milliyet Gazetesi’nde kağıt baskının bu ay sonu kapatılacağı, Hürriyet ve Posta da daraltmaya gidileceği belirtildi.

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Demirören Medya yüzünü tamamen dijitale çeviriyor. Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre Milliyet Gazetesi’nin kağıt baskısı bu ay sonu kapatılıyor. Buna göre Milliyet gazetesi, Vatan gazetesinde olduğu gibi sadece dijital platformda devam edecek.

Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi. Fanatik gazetesinin ise şimdilik mevcut durumunda devam edeceği öne sürüldü. Kapanma kararının tirajlardaki düşüş nedeni ile yaşanan büyük zarar sonucu alındığı iddia edildi.

Aydın Doğan’ın, 1998’de o zaman grupta bulunan Milliyet Gazetesi’ni, işadamı Korkmaz Yiğit’e satması olayıydı. Satış, hem grup içinde hem de siyasette ve gazete çalışanları arasında büyük tartışmalara yol açmıştı. Tartışmaların sonrasında bir ay gibi kısa sürede Aydın Doğan, Milliyet’i geri almıştı.

Son olarak DHA, 2018 yılının Nisan ayında Demirören’e satıldı.

Medya grubunu 2018’de satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı yüklü miktardaki krediye ilişkin iddialarla uzun süre gündem oldu.

Basına yansıyan haberlerde, Demirören Holding’in, 895 milyon dolarlık kredi borcunun yalnızca 586 milyon 221 bin 750 TL’sini ödediği belirtilmişti.
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