Milyarderler listesi değişti: İlk 10 belli oldu!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2021'den bu yana ilk kez yeniden kazandığı unvanla zirvede sadece birkaç gün geçirebildi.





Ekonomim'in aktardığına göre, listenin ilk sırası yine değişti.





LVMH'nin sahibi Bernard Arnault, bu ikiliyi geçecek 200 milyar doları aşkın net servetiyle dünyanın en zengin kişisi oldu.









Endekse göre, Musk'un şu anda net serveti 189 milyar dolar olurken Bezos'un serveti 198 milyar dolar seviyesinde.





Arnault'un net serveti ise 201 milyar dolar oldu.





İşte sıralamadaki ilk 10 isim ve serveti şöyle;





1-Bernard Arnault (201 milyar dolar)





2-Jeff Bezos (198 milyar dolar)





3- Elon Musk (189 milyar dolar)





4-Mark Zuckerberg (182 milyar dolar)





5-Bill Gates (150 milyar dolar)





6-Steve Ballmer (141 milyar dolar)





7-Warren Buffett (134 milyar dolar)





8-Larry Ellison (127 milyar dolar)





9- Larry Page (124 milyar dolar)





10- Sergey Brin (118 milyar dolar)