Samanyolu Haber /Gündem / Milyarderler listesi değişti: İlk 10 belli oldu! /11 Mart 2024 14:43

Milyarderler listesi değişti: İlk 10 belli oldu!

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginlerinin yer aldığı listenin ilk sıralarında değişiklik sürüyor. Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesindeki yerini kaptırdı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da sadece birkaç gün ilk sırada tutunabildi.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2021'den bu yana ilk kez yeniden kazandığı unvanla zirvede sadece birkaç gün geçirebildi.

Ekonomim'in aktardığına göre, listenin ilk sırası yine değişti.

LVMH'nin sahibi Bernard Arnault, bu ikiliyi geçecek 200 milyar doları aşkın net servetiyle dünyanın en zengin kişisi oldu.


Endekse göre, Musk'un şu anda net serveti 189 milyar dolar olurken Bezos'un serveti 198 milyar dolar seviyesinde.

Arnault'un net serveti ise 201 milyar dolar oldu.

İşte sıralamadaki ilk 10 isim ve serveti şöyle;

1-Bernard Arnault (201 milyar dolar)

2-Jeff Bezos (198 milyar dolar)

3- Elon Musk (189 milyar dolar)

4-Mark Zuckerberg (182 milyar dolar)

5-Bill Gates (150 milyar dolar)

6-Steve Ballmer (141 milyar dolar)

7-Warren Buffett (134 milyar dolar)

8-Larry Ellison (127 milyar dolar)

9- Larry Page (124 milyar dolar)

10- Sergey Brin (118 milyar dolar)
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