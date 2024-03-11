Dolar haftaya rekorla başlayarak 32'yi aştı

Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününe rekor kırarak başladı. Kur 32,03'e yükseldi. Euro 35, Sterlin ise 41 liranın üzerinde seyrediyor.

Piyasalar, Cuma günü ABD’den gelen kritik iş gücü istatistikleri sonrası hareketlendi. ABD’de Şubat ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde 275 bin artış gösterdi.

Kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından dolar endeksi 102,358’e kadar geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,038’i gördü. Bugün dolar endeksi 102,730 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,069 ile geriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da Dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başlamıştı.



Son olarak HSBC, Dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize etmiş; bankanın stratejistleri 6 Mart tarihli raporlarında, 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltmişti. Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtilmişti.





HSBC, yeni tahminini Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nda reel değerleme beklentisine dayandırıyor.





HSBC stratejistlerine göre, Türk Lirası'nın değer kazanması TCMB'nin enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldi.





Amerikan yatırım bankası JP Morgan da Ocak ayında, yıl sonu Dolar/TL kuru tahminini 34'ten 36'ya yükseltmişti. Banka, müşterilerine ilettiği notta, liranın değer artışının "dezenflasyon sürecine bağlılık ve uluslararası rezervlerin birikim hızına" bağlı olacağını belirtmişti.





Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) ise Dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.









Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Biz ne aşırı değerli, ne de aşırı değersiz TL isteriz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4 Mart'ta Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında TL'de reel olarak değersizleşme olmayacağını vurgulamıştı.





"TL'yi destekleyen bir politika seti var" diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürmüştü:





"Biz ne aşırı değerli, ne de aşırı değersiz TL isteriz. Seçim belirsizliğinin kalktığı da bir ortamda TL neden enflasyondan daha çok değersizleşsin?





"Vatandaşın portföy tercihlerine saygılıyım. Bu konuda yönlendirme yapmak istemem. Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında TL'de reel değersizleşme olmayacaktır. Başarılı dezenflasyon programlarında mahalli para birimi reel olarak değer kazandı."





Merkez Bankası 17 Şubat'ta, 8 ay sonra ilk kez faiz artırmamış ve politika faizini yüzde 45'te sabit tutmuştu. Son faiz kararı metninde, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir" ifadeleri yer almıştı.