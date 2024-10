Milyonluk kredi vurgunu Meclis gündeminde

Özel bir bankanın müşterileri, sosyal medya hesaplarından adlarına çekilen kredilerle ilgili yardım çağrısında bulundu. İddiaya göre bankanın mobil uygulamasına giren siber dolandırıcılar, mağdurların adına yüklü miktarda kredi çekerek farklı hesaplara aktarıyor ve müşterilere yüz binlerce liralık borçlandırıyor. Konuyla ilgili günlerdir muhatap bulamayan yurttaşlar, seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyor.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre binlerce müşteri, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz giriş yapılarak adlarına çeşitli krediler çekildiği konusunda isyan etmişti. Sosyal medyada on binlerce mağduru olduğu iddia edilen siber dolandırıcılık Meclis gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Mağdurların zararı karşılanacak mı?” diye sordu.Ne Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk konuyu Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Hasan Öztürk, mağdurların zararının karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlamasını beklediğini söyleyerek şu soruları sordu:1. On binden fazla mağdurun olduğu söylenen siber dolandırıcılıkta mağdur sayısı tam olarak kaçtır?2. Siber dolandırıcılar mağdurların verilerine nasıl erişmiştir? Ellerinde kaç kişinin daha verileri olduğu tahmin edilmektedir?3. Mağdurların hesaplarından yapılan havalelerden şüphelilerin kimlikleri tespit edilmiş midir? Yakalanmaları için bir adım atılmış mıdır?4. BDDK, söz konusu siber dolandırıcılıkla ilgili sorumlu olan çalışanlarına ceza verecek midir?5. BDDK, konuyla ilgili bir ceza alacak mıdır?6. Siber gaspa uğrayan mağdurların zararı karşılanacak mıdır?7. Mağdurların hesaplarına herhangi bir güvenlik uygulamayan Akbank, konudan dolayı bir ceza alacak mıdır?Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk, “Dolandırıcıların verilerimize bu kadar kolay ulaşabilmesi tek kelime ile bir milli güvenlik sorunudur. İnternette 50 lira 100 lira gibi fiyatlara istediğiniz herkesin her bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Daha verilerimizi koruyamayan devlet, bizleri nasıl koruyacak?” diyerek konuya tepki gösterdi.Öztürk “Bu kadar vatandaş mağdurken devlet kurumlarının ölü taklidi yapması ayrı bir skandaldır. Derhal sorularımıza yanıt verilmeli ve tüm sorumlular cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.