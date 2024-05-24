Samanyolu Haber /Dünya / Minsk’te önemli buluşma: Putin'in iki günlük Belarus ziyareti /24 Mayıs 2024 12:07

Minsk’te önemli buluşma: Putin'in iki günlük Belarus ziyareti

7 Mayıs yemin töreninden sonra ilk ülke dışı ziyaretini Çin’e yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikinci ziyaret noktası olarak Belarus’u tercih etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Putin iki günlük resmi görüşmeler için Belarus’a gitti. 23 Mayıs'ta Putin'in uçağı Minsk Havaalanına indi. Putin’i havaalanında, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko karşıladı.

Kremlin, Putin ve Lukashenko’nun müzakereler sırasında Birlik Devleti içindeki etkileşimleri ve uluslararası gündemdeki kilit konuları ele alacaklarını duyurdu. Belarus'un Rusya Büyükelçisi Dmitry Krutoy, görüşme konuları arasında Ukrayna’daki askeri çatışma ve Belarus sınırındaki Baltık ülkeleri ile Polonya’nın davranışlarının yer alacağını belirtti.

Ukrayna'daki askeri çatışma, Putin ve Lukashenko'nun görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri olacak. Bu bağlamda, iki liderin bölgedeki durumu ve olası çözüm yollarını tartışması bekleniyor.

Baltık Ülkeleri ve Polonya ile İlişkiler

Belarus sınırındaki Baltık ülkeleri ve Polonya'nın davranışları da görüşmelerin önemli bir parçası olacak. Bu konuda, iki liderin güvenlik ve savunma alanında işbirliğini artırma yollarını ele alması öngörülüyor.
Putin, Belarus’u en son Kasım 2023'te Kolektif Güvenlik Konseyi'nin (KGAÖ) toplantısına katılmak için ziyaret etmişti. Ayrıca, Nisan 2024'te Rusya ve Belarus Başbakanları Mikhail Mishustin ve Roman Golovchenko arasında Moskova'da ikili görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Putin ve Lukashenko’nun görüşmelerinin ardından yapılacak açıklamalar, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği ve bölgesel güvenlik konularında önemli ipuçları verecek. Ziyaretin, Belarus ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceği öngörülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Minsk’te önemli buluşma: Putin'in iki günlük Belarus... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:20