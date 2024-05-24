Minsk’te önemli buluşma: Putin'in iki günlük Belarus ziyareti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Putin iki günlük resmi görüşmeler için Belarus’a gitti. 23 Mayıs'ta Putin'in uçağı Minsk Havaalanına indi. Putin’i havaalanında, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko karşıladı.





Kremlin, Putin ve Lukashenko’nun müzakereler sırasında Birlik Devleti içindeki etkileşimleri ve uluslararası gündemdeki kilit konuları ele alacaklarını duyurdu. Belarus'un Rusya Büyükelçisi Dmitry Krutoy, görüşme konuları arasında Ukrayna’daki askeri çatışma ve Belarus sınırındaki Baltık ülkeleri ile Polonya’nın davranışlarının yer alacağını belirtti.





Ukrayna'daki askeri çatışma, Putin ve Lukashenko'nun görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri olacak. Bu bağlamda, iki liderin bölgedeki durumu ve olası çözüm yollarını tartışması bekleniyor.





Baltık Ülkeleri ve Polonya ile İlişkiler





Belarus sınırındaki Baltık ülkeleri ve Polonya'nın davranışları da görüşmelerin önemli bir parçası olacak. Bu konuda, iki liderin güvenlik ve savunma alanında işbirliğini artırma yollarını ele alması öngörülüyor.

Putin, Belarus’u en son Kasım 2023'te Kolektif Güvenlik Konseyi'nin (KGAÖ) toplantısına katılmak için ziyaret etmişti. Ayrıca, Nisan 2024'te Rusya ve Belarus Başbakanları Mikhail Mishustin ve Roman Golovchenko arasında Moskova'da ikili görüşmeler gerçekleştirilmişti.





Putin ve Lukashenko’nun görüşmelerinin ardından yapılacak açıklamalar, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği ve bölgesel güvenlik konularında önemli ipuçları verecek. Ziyaretin, Belarus ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceği öngörülüyor.