Ekonomi tepetaklak, binlerce şIrket battı!

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI
Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi.
İLK DÖRT AYDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 27,4 ARTTI
TOBB verilerine göre 2024’ün ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı.
2024’ün ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 27,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 18 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,7 azaldı.