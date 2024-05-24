Ekonomi tepetaklak, binlerce şIrket battı!

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI





İLK DÖRT AYDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 27,4 ARTTI

TOBB verilerine göre 2024’ün ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı.

Verilere göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 27,1 azalışla 8 bin 783'ten 6 bin 405'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 10,2 artarak 1849'a çıktı. Mart ayında 1678 şirket kapanmıştı.Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi.2024’ün ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 27,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 18 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,7 azaldı.