Mısır Parlamentosu onayladı

Milletvekili Mustafa Bakri, oylamanın pazar günü yapılmasının planlandığını ancak kapalı bir oturumda düzenlenmesi için pazartesi gününe ertelendiğini açıklarken, oylamadan onay çıktı.







Rudaw'ın haberine göre yetki, Türkiye'nin desteklediği, Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin stratejik öneme sahip Sirte'yi ele geçirmek için operasyon başlatması halinde geçerli olacak.





Mısır Temsilciler Meclisi'nde Sisi destekçisi vekillerin çoğunlukta bulunması nedeniyle söz konusu teskere Sisi'nin istediği şekilde 'lehte' sonuçlandı.





Yasanın geçmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Sisi, komşu ülke Libya'ya asker konuşlandırma yetkisine haiz oldu.Kahire yönetimi, Libya'nın doğusunda konuşlu Halife Hafter'e bağlı birliklere askeri ve lojistik destek sağlıyor. Hafter güçleri ise Trablus merkezli UMH ile savaş halinde.





Mısır'ın devlet destekli el Ahram Gazetesi, Parlamento'daki oylamayı, "Sisi'ye batı komşusu Libya'yı Türk saldırganlığına karşı savunmak için müdahale yetkisi" olarak nitelendirdi.





Ülkesinin 'istikrarı sağlamak ve batı sınırlarını korumak için' Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğini dile getiren Sisi, 'ülkelerini savunmaları' için Mısır'ın, Libyalı kabilelere silah ve eğitim desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetmişti.





AP, Mısır'ın müdahalesinin petrol zengini Libya'yı daha da istikrarsız hale getireceği ve ABD müttefiki iki ülke olan Türkiye ile Mısır'ı muhtemel bir doğrudan çatışmaya sokacağı yorumunda bulundu.





Hafter'e Mısır'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya destek sağlıyor. Birleşmiş Milletler'in meşru hükümet olarak kabul ettiği UMH ise Türkiye'nin yanı sıra Katar ve İtalya'dan destek görüyor. Washington yönetimi uzun süredir Hafter destekçisi Rusya'nın bölgedeki varlığına dikkati çekerek Moskova'nın Libya'ya çok sayıda paralı savaşçı yığdığı konusunda uyarıda bulunuyor.