Mısır'da Sisi, 'ulusal diyalog' başlattı

Mısır Cumhurbaşkanı'ndan ulusal diyalog mesajı





1400 düşünce mahkumu tahliye edildi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan 2022'de ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu açıklamış, ardından 24 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi öncülüğündeki ulusal diyalogun, "toplumun tüm kesimlerinden ve siyasi güçlerden geniş katılımla" başkent Kahire'de başladığı bildirildi.Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, ulusal diyalog toplantısının açılışı, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.Toplumun tüm kesimlerinden ve siyasi güçlerden geniş katılımın olduğu açılışta, ülkenin milli marşı çalındı.Sisi öncülüğündeki ulusal diyalog, yaklaşık bir yıl süren hazırlık süresinin ardından ve 1400 kadar düşünce mahkumunun serbest bırakılmasından sonra gerçekleştiriliyor. Toplantıya muhalif Sivil Demokratik Hareket de katılıyor.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ulusal diyalogla ilgili yayımladığı mesajında, Mısır'ın, siyasi, ekonomik ve sosyal olarak tüm alanlarda ilerlemesi için çeşitli imkanlara sahip olduğuna dair kesin inancından hareketle ulusal diyalog sürecini başlattığını kaydetti.Ülkesinin, yetkin akıllar, iyi niyet ve çalışma azmine sahip bir kapasitesinin olduğuna dikkati çeken Sisi, bunun, Mısır'ı, milletler ve devletler arasında ön saflara taşıdığını ifade etti.Sisi, "Hayallerimiz ve umutlarımız bize, uzlaşmamız, çalışmak için aynı safta yer almamız ve aynı söz üzerine birleşmemiz gerektiği yönünde sorumluluk yüklüyor. Aynı şekilde Mısır'ın her düzeyde karşı karşıya kaldığı sorunların artması, diyaloğun gerekliliği konusundaki isteğimi güçlendirdi." ifadesini kullandı.Sisi, ulusal diyalog toplantılarının, tüm görüşleri içeren ve tüm bakış açılarını bir araya getiren, kapsamlı, etkin ve dinamik bir şekilde yürütülmesi ve somut neticelere varılması temennisinde bulundu.Görüş ayrılıklarının ülkenin davasına bir halel getirmeyeceğinin, aksine bu çeşitliliğin sonuçlara daha güçlü yansıyacağının altını çizen Sisi, ulusal diyalog sürecinin başarıyla sonuçlanması ve tartışılan sorunlara çözüm bulunması için gayret gösterilmesi çağrısında bulundu.Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2022'de Kahire'de yapılmıştı.Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti'nin 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, heyetin oturumlarının başlamasından bu yana yaklaşık 1400 düşünce mahkumunun tahliyesine karar verildiğini aktarılmıştı.