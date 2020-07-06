Samanyolu Haber /Gündem / Mısırlı iş insanını mecliste AKP'liler dolandırmış /06 Temmuz 2020 09:56

Mısırlı iş insanını mecliste AKP'liler dolandırmış

Salgın nedeniyle özel uçakla Mısır’a dönmek isteyen iş insanı AKP’li eski vekil ve akrabalarınca dolandırıldığını iddia etti.

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Ankara siyaseti bir süredir Mısır, Irak, Suriye, Tanzanya ve Mersin'de şirketleri olan iş insanı Imad Kachkoul'un Türkiye'de filmlere konu olacak şekilde dolandırılması iddialarını konuşuyor. 30 Haziran'da suç duyurusunda bulunan Kachkoul, AKP Adıyaman eski milletvekili Salih Fırat, Sayit Subaşı (Fırat'ın kayınbiraderi), Efe Subaşı (Sayit Subaşı'nın oğlu) ve Y Bulut Danışmanlık şirketi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılıktan' şikayetçi oldu

Sözcü'nün haberine göre, Kachkoul,  Salih Fırat'ın TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı bulunan 06 SS 779 plakalı aracı ile otelinden alındı. Fırat'ın Meclis'te odası olmamasına rağmen Efe Subaşı, Kachkoul “Salih Bey'in makamı yoğun, Metin Gündoğdu'nun odasında ağırlayacağız” diyerek, Kachkoul'u odaya götürüp hatıra fotoğraf  çektirdi ardından 15 Temmuz anıtını gezdirdiler. Fırat'ın odasına çıkılacakken “Salih bey çok acil Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı” denildi.

Kachkoul, Ümitköy'deki AK Par Mimarlık ofisine götürüldü. Efe Subaşı, babası Sayit Subaşı ile tanıştırdı. Kachkoul, Sayit Subaşı'nın kendisini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Özel Kalem Müdürü olarak tanıttığını iddia etti. Subaşı'nın ofisin, Salih Fırat ve Bulut'a ait olduğunu söylediğini öne sürdü. Yine Kachkoul'un iddiasına göre, 25 Mart'ta Mısır'a özel uçak kiralayarak gitmek isteyen iş insanından 100 bin dolar talep etti. 


Kachkoul, 26 Mart'ta 70 bin doları Y Bulut Danışmanlık şirketine “Özel uçak için teminat- Imad Kachkoul” açıklaması ile gönderdi. Hakkında açılmış 55 ayrı ‘sahtecilik ve dolandırıcılık' davası, 16 ayrı arama kararı bulunduğu ileri sürülen Sayit Subaşı'na bir daha ulaşamadı.
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