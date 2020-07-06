ABD'de yeni vaka sayısında yeni rekor









Teksas altı gece üst üste tüm zamanların en yüksek hastaneye yatma sayısına ulaştı. Hepsi Corona virüsü nedeniyle 238’i son 24 saatte olmak üzere 7,890 kişi hastaneye kaldırıldı.





Teksas eyaletinin Austin kenti Demokrat Belediye Başkanı CNN televizyonuna verdiği bir röportaj sırasında kentin hastanelerinin gelecek iki haftada kapasitesini doldurabileceği, yoğun bakım yataklarının da 10 gün içinde tamamen dolabileceği uyarısında bulundu.





ABD’de salgının eski merkezi olan, ancak vaka sayılarının giderek düştüğü New York’ta ise Cumartesi günü 844 kişi hastaneye yattı. New York’ta hastalık zirveyi gördüğü sırada 19 bin hastane yatağı doluydu.





ABD’de sadece Temmuz’un ilk dört gününde 14 eyaletin, Corona virüsü pozitif test sonucu sayısı günlük en yüksek düzeye ulaştı.





Nüfusu en yüksek üç eyalet California, Teksas ve Florida’nın da dahil olduğu en az 18 eyalette tanı testleriyle orantılı olarak vaka sayısında kaygı verici artış görüldü.





Halk sağlığı yetkilileri haftasonunda güney ve batı eyaletlerde görülen son artışların iş yerlerini kapatmak gibi önlemleri en son alan ve bu önlemleri ilk kaldıran yerlerde görüldüğünü bildirdi.





Havai fişek gösterileri birçok yerde iptal edildi





39 eyalette Corona virüsü vakalarının artması 4 Temmuz kutlamalarına da gölge düşürdü. ABD’de Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz’da geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterileri birçok yerde iptal edildi. Yetkililer kalabalıkları önlemeye ve halkı sosyal mesafe kurallarını uygulamaya teşvik etmeye çalışıyor.





California’nın ve Florida’nın güneyinde plajların büyük kısmı Corona salgınının yeniden kendini göstermesiyle haftasonunda kapatıldı. Florida’da Cumartesi günü 11 bin 458, Pazar günüyse 10 bin 59 yeni vaka kayıtlara geçti.





Avrupa ülkelerinin hiçbirinde salgının en yoğun olduğu dönemde Florida’daki günlük vaka artışı sayısı görülmedi.





Teksas ise 8.258 olan yeni vaka sayısıyla Cumartesi günü rekor kırdı. Kuzey Carolina, Güney Carolina, Tennessee, Alaska, Missouri, Idaho ve Alabama eyaletlerinin tümünde Cuma günü günlük vaka sayılarında önemli artış görüldü.





Neredeyse 3 milyon Amerikalı’nın yakalandığı salgında Reuters’ın rakamlarına göre şu ana kadar yaklaşık 130 bin kişi hayatını kaybetti. Temmuz’un ilk günlerinde vaka sayısı rekor seviyede artan eyaletlerin sayısı 15.





Vaka artışına rağmen ölü sayısında düşüş





Vaka sayılarındaki artışa rağmen ABD genelinde günlük ortalama ölümlerin sayısı son haftalarda kademeli olarak düştü. Buna neden olarak vakaların daha çok hastalıktan az etkilenen genç ve sağlıklı kesime kaydığı yorumları yapılıyor.





Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pozitif test oranının yüzde 5 civarında olmasını kaygı verici olarak değerlendiriyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin rakamları en az 18 eyalette son iki hafta görülen ortalama rakamların bu sınırı aştığını gösteriyor.





Son bir haftada pozitif test oranı Arizona’da yüzde 26, Florida’da yüzde 18, Nevada’da yüzde 16, Güney Carolina’da yüzde 15, Alabama’da yüzde 15, Teksas’ta yüzde 14,5, Mississippi’de yüzde 14, Georgia’da yüzde 13, Idaho’da yüzde 11, Kansas’ta yüzde 10 ve Utah’ta yüzde 10’du. Bundan iki hafta önceyse yalnızca dört eyaletin pozitif test oranı iki basamaklı rakamlarla ifade ediliyordu.





Eyalet genelinde işyerlerini kapatan ve 19 Mart’tan itibaren evde kalma talimatı veren California’da bile pozitif test oranı geçen hafta yüzde 7’ye çıktı.





Başkan Donald Trump daha önce vaka sayısındaki artışı test sayısının artmasına bağlamıştı. 4 Temmuz konuşmasında ise delil sunmadan ABD’deki vakaların yüzde 99’unun ‘‘zararsız’’ olduğunu söyledi.





Corona virüsünün geçen yıl Aralık ayında Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 11 milyon 320 bin kişi salgına yakalandı. 530 bin 254 kişi hayatını kaybetti. Hastalık 210’dan fazla ülkeye yayıldı.