Samanyolu Haber /Gündem / MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi /23 Temmuz 2020 09:33

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

CHP’li hukukçu İbrahim Kaboğlu TBMM Genel Kurulda yaptığı konuşmada MİT’in hazırladığı listelerin KHK’lara eklenmesiyle hukuk tarihinin en büyük kitlesel mağduriyetlerinden birine neden olunduğunu söyledi.

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi İbrahim Kaboğlu, KHK mağdurları ile ilgili Meclis’te yaptığı konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜYÜK MAĞDURİYETLER YAŞATTI
Aynı zamanda Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı da olan Kaboğlu, KHK’lıların hukuk tarihinin en büyük kitlesel mağduriyetlerine maruz kaldığını söyledi.

MAHKEME KAPILARINI KAPATMAKTAN BAŞKA İŞLEVİ OLMADI
KHK’lıların mağdur ettiği kişilerin haklarını aramaları için kurulan, OHAL Komisyonunun mahkeme kapılarını kapatmaktan başka bir işe yaramadığını söyleyen Kaboğlu, MİT’in hazırladığı raporlarla oluşturulan KHK’ların büyük mağduriyetlere neden olduğunu söyledi.

Kaboğlu TBMM Genel Kurulda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı, ”MİT’in hazırladığı listelerin, Bakanlar Kurulu imzalarıyla yayımlanan KHK’lere eklenmesiyle insanlar hukuk tarihinin en büyük kitlesel mağduriyetlerinden birini yaşadı. Ohal Komisyonunun varlık amacı ise mahkeme kapasını kapatmaktı ve bunun dışında bir işlev görmedi.”
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MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

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