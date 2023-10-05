MİT’in Tacikistan’da kaçırdığı Koray Vural, 20 gün sonra Ankara’da ortaya çıkarıldı!

15 Temmuz sonrası başlayan insan kaçırma olayları devam ediyor. Son örneği ise Tacikistan'da yaşanmıştı. 1994 yılından beri Tacikistan’da bulunan ve 16 Eylül’de kaçırılan iş insanı Koray Vural’ın MİT tarafından kaçırılarak Türkiye’ye getirildiği ortaya çıktı.







Basına servis edilen görüntülerde iş insanı Koray Vural, elleri kelepçeli bir şekilde ve Türk bayrakları arasında görülüyor.





Vural’ın kaçırılmasının ardından ailesinin çağrılarına rağmen Türkiye’deki güvenlik kurumlarından herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekmişti.







İŞ YERİNE GİDERKEN MASKELİ KİŞİLERCE KAÇIRILMIŞTI

Hizmet Hareketi’ne üye olmakla suçlanan iş insanı Koray Vural, 1994 yılından bu yana Tacikistan’da yaşıyordu. 16 Eylül sabah Duşanbe saati ile 9.30’da işyerine giderken kimliği belirsiz ve maskeli şahıslar tarafından bir arabaya bindirilerek kaçırıldı. Kaçırıldığı günden beri haber alınamayan, evli ve 3 çocuk babası olan Vural’ın hayatından ailesi endişe ediyordu.





SÜRESİZ OTURMA İZNİ BULUNUYORDU

1977 doğumlu olan Koray Vural 1994’te Duşanbe’ye üniversite eğitimi için geldi. Mezuniyet sonrası farklı eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2016 yılında ticaret alanına geçmişti ve farklı firmaların temsilciliğini yapıyordu. T.C pasaportunun süresi 2020 yılında biten ve uzatılmayan Vural’ın, eşi Tacikistan vatandaşı olduğundan dolayı süresiz oturma izni vardı. Koray Vural BM’ye güvenli ülkelerden birine yerleştirilme talebiyle başvuru yapmıştı ve kısa süre içinde sürecin sonuçlanmasını bekliyordu.