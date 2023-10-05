Yerlikaya şimdi de Süleyman Soylu döneminde usulsüz dağıtılan çakarları toplamaya çalışıyor

İçişleri Bakanlığı'nın, eski bakan Süleyman Soylu döneminde usulsüz dağıtılan çakarları yoğun şikayetler nedeniyle toplattığı belirtildi. 2 bin 500 kişiye çakar verildiği tespit edilirken, yoğun şikayetler nedeniyle inceleme başlatıldığı ve yeni çakar dağıtımının durdurulduğu aktarılıyor.





Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında duyurduğu habere göre, usulsüz dağıtılan çakarlar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla toplatılacak.





"Bir çalışma başlıyor. Teyit ettim" diyen Küçükkaya, Bakan Yerlikaya'nın talimatından sonra bu konuda yapılan çalışmalar yapıldığını ve Yerlikaya'nın "Çakar dağıtımını durduruyoruz" dediğini söyledi.





Küçükkaya, "Yapılan incelemede bazı kişilerin hakkı olmamasına rağmen usulsüz şekilde çakar sahibi olduğu tespit edildi. Bunlar toplanmaya başladı. Son dönemde 2 bin 500 kişiye çakar kullanma hakkı verilmiş. İçişleri Bakanlığı bunları geri çağırıyor. İçişleri, emniyet şeridi ihlaiine karşı da inceleme başlattı" dedi.

