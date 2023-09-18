Samanyolu Haber /Gündem / MİT raporuyla tahliye edildi: Türkiye’ye 2 canlı bomba daha göndermiş /18 Eylül 2023 20:37

MİT raporuyla tahliye edildi: Türkiye’ye 2 canlı bomba daha göndermiş

MİT raporunun ardından, Gaziantep'te mahkemenin 2015 yılında tahliye ettiği IŞİD yöneticisi Ahmet Güneş’in Hatay’da yakalanan canlı bombaları hazırladığı iddianameye yansıdı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre terör örgütü IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda 103 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı saldırılarına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın firari sanıklarından Ahmet Güneş hakkında yeni bir dosya daha ortaya çıktı.

Güneş’in Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2014 yılında “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılandığı dosyada, o dönem Başbakanlığa bağlı olan MİT Müsteşarlığı, “…ülke içinde veya dışında herhangi bir terör örgütü mensupları listesinde adlarının geçip geçmediği hususunda bilgiye rastlanmamıştır” bilgi notunu göndermiş ve bir süre sonra da dosyadaki üç sanık da tahliye edilmişti.

CANLI BOMBA YETİŞTİRMİŞ

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017 tarihli iddianamesine göre sansasyonel eylem yapmak için Türkiye’ye gönderilen 2 IŞİD terör örgütü üyesinin canlı bomba düzeneğinde Güneş’in parmak izi tespit edildi.

İddianamede ayrıca, Güneş’in bu iki canlı bombayı “sansasyonel eylem yapmak” için gönderdiği ifade edildi.

Ahmet Güneş’in kuzeni İsmail Güneş ise 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet İl Müdürlüğü önünde kendisini patlatmış ve bu saldırıda iki polis şehit olmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gaziantep’teki mahkemeye Güneş ve aynı dosyada birlikte yargılanan diğer iki sanık hakkında “…terör örgütü mensupları listesinde adlarının geçip geçmediği hususunda bilgiye rastlanmamıştır” notunu gönderdiği de ortaya çıkmıştı.
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