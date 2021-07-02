Samanyolu Haber /Gündem / MİT TIR'ları davasında cezalar onandı /02 Temmuz 2021 10:58

MİT TIR'ları davasında cezalar onandı

Yargıtay, Suriye'ye giden MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili eski savcı Süleyman Bağrıyanık ile eski jandarma bölge komutanı Hamza Celepoğlu'na verilen cezaları onadı.

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Adana ve Hatay'da, 2014 yılında MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili davada verilen hapis cezalarına ilişkin kararlar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca onandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kararla birlikte MİT TIR'larının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'na verilen 20 yıl hapis cezası onadı. Aynı zamanda, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verilen 22 yıl 6 ay hapis cezası da onanmış oldu.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, MİT TIR'larının durdurulması davasında Ömer Arık ağırlaştırılmış müebbet, 26 sanık ise 1 yıl 10 ay ile 34 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. 

Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava ise Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince görülmüştü. MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında da dava açılmıştı.
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