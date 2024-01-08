'MİT'e alacağız' yalanıyla lise öğrencisine istismar davasında karar

Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A.'yı 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırarak cinsel istismara uğramasına ilişkin davada karar açıklandı.





Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu Ahmet Mandal okul müdürleri Asuman Sahar Koler ve Harun Avcu ile taraf avukatları katıldı.





Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, Ahmet Mandal'a "cinsel istismar" suçundan 22 yıl hapis cezası verdi.









Mahkeme, okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koler'e "cinsel istismara yardım etme" suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliyelerini kararlaştırdı.





Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K, B.K. ve H.K'nin beraatine karar veren mahkeme, Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.





Konya'da eğitim gören lise öğrencisi G.A, okulunda "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" vaadi ve tehditlerle istismar edildiği iddiasıyla 2022 yılı aralık ayında ailesiyle şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Mandal okul müdürü Harun Avcu ve başka bir okulun müdürü Asuman Sahar Koleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.





Hazırlanan iddianamede, okul müdürü Harun Avcu'nun 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A'ya, derslerinde başarılı olduğu için kendisini Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) aldıracağını söyleyerek Ahmet Mandal ile tanıştırdığı belirtilmişti. İddianamede, kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal'ın G.A'ya aynı vaat ve tehditlerle cinsel istismarda bulunduğu ifade edilmişti. İddianamede Ahmet Mandal G.A. ile dini nikahla evlendiğine yer verilmişti.





İddianamede, Ahmet Mandal ile okul müdürü Harun Avcu ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen başka bir okulun müdürü Asuman Sahar Koleri hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.