AKP'nin kapatılması için Yargıtay'a başvurdular

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran ve HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur tarafından, “laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği” iddiasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapıldı.







AKP iktidarının dinci düzenlemeleri, hilafet çağrıları ve laiklik karşıtı faaliyetleri sıralanan başvuru dilekçesinde, “AKP’nin, temel hak ve özgürlüklerin geçerli olduğu laik ve demokratik bir hukuk devletini değil, din kurallarının geçerli olduğu, referanslarını dinden alan bir toplumsal modeli gerçekleştirmeyi amaçladığını, bu tür eylemlerin partinin genel başkanından başlayarak her kademesince kararlılık ve yoğunlukla işlenmesi suretiyle laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğini ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.







Anayasa Mahkemesi’nin, AKP’nin kapatılmasına ilişkin “demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” kararı anımsatılan dilekçede, “AKP’nin Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve AİHS uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesine dair dava açmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını talep ediyoruz” denildi.





"LAİK CUMHURİYET CAN ÇEKİŞİYOR"

Başvuruya ilişkin Yargıtay önünde açıklama yapan HKP avukatı Ayça Okur, “Laik Cumhuriyet can çekişiyor, faşist din devleti (şeriat) geliyor” dedi. Okur; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Taliban’a övgüler yağdırdığını, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaatlerle yapılan protokolleri savunan konuşmasıyla laik Cumhuriyet’e meydan okuduğunu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun özerklik konuşmasında ülkenin etnik ve din temelli bölünüp parçalanmasını net bir şekilde savunduğunu iddia etti.



