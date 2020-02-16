Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan yeni Ankapark açıklaması /16 Şubat 2020 14:10

Mansur Yavaş'tan yeni Ankapark açıklaması

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde yapılan ve borcundan dolayı kapısına kilit vurulan Ankapark'ın durumuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni bir açıklama geldi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gökçek'in milyarlarca lira harcamasına rağmen borcundan dolayı kilit vurulan Ankapark'ın kira borcunun ödenmediği takdirde firmanın parktan tahliyesini gerçekleştireceklerini belirtti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in "Ankara’ya yılda 10 milyon turist getirecek" dediği ve milyarlarca lira harcanmasına rağmen borçları nedeniyle kapanan Ankapark'ın Bursa merkezli ECS Stil Tekstil firmasına devredildiği iddialarına “Duyumlar alıyoruz, doğruluğunu bilmiyoruz” dedi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre bir grup gazeteciyle makamında bir araya gelerek soruları yanıtlayan Yavaş, kiracı firmanın Nisan ayında kontratının dolduğunu, kira borcu ödenmezse firmanın parktan tahliyesini gerçekleştireceklerini belirtti.

Ankapark’ın Bursa merkezli ECS Stil Tekstil firmasına devredildiği öğrenilmişti.
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