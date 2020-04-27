Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Moda dünyasının tanınan ismi Nur Yerlitaş bugün evinde hayatını kaybetti. 2018 yılında beyin kanseri teşhisi koyulan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren Yerlitaş 64 yaşındaydı.





"İşte Benim Stilim" adlı programda jüri üyeliği yaptığı dönemde tanınan Yerlitaş, "Nurella" lakabıyla biliniyordu.





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Yerlitaş, en son 19 saat önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal #evdekal" notunu düşmüş, Yerlitaş'ın paylaşımına Ajda Pekkan ise "Canım Nurcuğum seni çok özledim" diyerek yorum yapmıştı.







