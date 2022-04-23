Moldova'dan Rusya'ya sert nota

Tanınmayan, bilinmeyen ülke: Transdinyester

Moldova’daki Rusya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, Kişinev’in protesto notası Moskova’ya iletildi.Rus General Rustam Minnekayev, Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimde olduğu ve hiç bir ülkenin tanımadığı Transdinyester Cumhuriyeti” ile kara sınırından bağlantının sağlanması için Ukrayna’nın güneyinin kontrol altına alınması gerektiğini söylemişti.Moldova Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Rus Generalin açıklamasının “endişe verici” olduğunu belirtti ve Moskova’yı toprak ve egemenlik haklarına saygı göstermesi çağrısında bulundu.Rusya'nın Transdinyester bölgesinde orduya asker mi topluyor?Moldova geçen hafta da, Ukrayna’nı işgal eden Rusya’yı Moldova vatandaşlarını askere alma girişiminde bulunmakla suçladı.Rusya’yı suçlayan Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, yine geçen haftaki açıklamasında “Bu tür girişimler bizim, ailelerimiz ve vatandaşlarımız için barışa hizmet etmiyor. Bu tehlikeli girişimler hemen durmalı.” dedi.Bundan ayrı olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’yı Moldova'nın doğusunda, Ukrayna'nın güney batısında yer alan Transdinyester Cumhuriyeti’nde çok sayıda asker konuşlandırmakla suçluyor.İngiliz askeri istihbaratına göre, Moskova, ayrılık yanlısı Ruslar tarafından kontrol edilen ve Ukrayna’nın önemli liman kenti Odesa’ya 40 kilometre uzaklıktaki Transdinyester bölgesinde asker toplayarak, Ukrayna'daki güçlerini takviye etmeye çalışıyor.Moldova ve Ukrayna sınırları arasında yer alan ve hiçbir ülkenin bağımsızlığını tanımadığı bölge Transdinyester, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip. Bu ülkedeki insanların çoğu çifte pasaport taşıyor. Moldova ve Rusya arası bir kültüre sahip bölgede ekonomik durum kötü olduğu için, buraya her sene Rusya Federasyonu’ndan 1 milyar dolar yardım fonu geliyor.Halkın çoğunluğu Rusya’ya bağlanmak ve uluslararası olarak ülkelerinin tanınmasını istiyor ancak ülkenin Rusya ile karasal sınır bağlantısı yok. Ayrıca ülkede Avrupa ve Moldova yanlısı insanlar da mevcut.Transdinyester, 1990 yılında Moldova’dan bağımsızlığını ilan etti ve 1992’de kanlı bir iç savaşın içine düştü. Yarım milyon nüfusun yaklaşık 200 bin kadarı Rusya pasaportu taşıyor.