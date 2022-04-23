Samanyolu Haber /Dünya / Camiye bombalı saldırıda 33 ölü /23 Nisan 2022 09:55

Camiye bombalı saldırıda 33 ölü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişi öldü.

SHABER3.COM

İmam Sahip Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mevlevi Sikander Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıda 43 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahid, saldırının faillerinin en kısa zamanda tutuklanacağını kaydetti.

Öte yandan, görgü tanıklarına göre saldırı, cuma namazından hemen sonra gerçekleştirildi.


Patlamanın şiddetiyle caminin pencerelerinin kırıldığı ve camide hasar oluştuğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu arada, dün de ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Dün Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda da 8 kişi hayatını kaybetmişti.
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