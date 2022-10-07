Montrö bildirisi davasında istenen cezalar belli oldu

2021 yılının Nisan ayında 103 emekli amiral ile bir emekli tuğgeneral, cüppe ve sarıklı fotoğrafları sosyal medyada yayımlanan Tuğamiral Mehmet Sarı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasıyla ilgili bir bildiri yayımladı. Bu bildiri sonrası amiraller hakkında dava açıldı.





Bugün görülen yeni duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı 91 sanık için beraat, 12 sanık için mahkumiyet ve rütbelerinin sökülmesini istedi.





Savcı 11 amiral ile bir tuğgeneralin “geçmişteki darbe ve muhtıralardan ilham aldıkları, metnin Türk Milleti diye başlamasının maksatlı olduğu, geçmişteki emir komuta zinciri etkisinin kullanılmak istendiği”ni öne sürdü.





Mahkumiyetleri ve rütbeleri sökülmesi istenen isimler şunları: Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Namık Kemal Çalışkan (emekli tuğgeneral), Osman Metin Açımuz, Türker Ertürk.





BİR SONRAKİ DURUŞMA 12 ARALIK’TA





Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Hüseyin Ersöz, “Mütalaaya karşı savunmalar için duruşma önce 17 Ekim'e bırakıldı. Avukatların itirazı üzerine 12 Aralık olarak belirlendi. 23 Aralık'a kadar savunmaların tamamlanması ve mahkemenin kararını açıklanması bekleniyor” dedi.





NEDEN BİLDİRİ YAYINLADILAR





2021 yılında AKP'nin sık sık gündeme getirdiği ve imar planları onaylanan “Kanal İstanbul”un Montrö'yü tartışmaya açacağı gündem oldu.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un “Cumhurbaşkanı, Montrö’den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir” açıklaması sonrası başlayan tartışmalara diplomat ve emekli amiraller de katıldı.





Önce 103 emekli amiral ile bir tuğgeneral daha sonra da aralarında emekli büyükelçi, eski MİT Müsteşarı, eski Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarının da bulunduğu 126 isim, Montrö Sözleşmesi’yle ilgili açıklama yaptı.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bildirinin ardından şunları söylemişti:





“Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik bir bühtandır” ifadelerini kullandı.





GÖZALTINA ALINDILAR





Soruşturma kapsamında söz konusu bildiriyi hazırlayan 14 emekli amiralden 10'u gözaltına alınmış; diğerleri ifadeye çağrılmıştı. Diğer şüpheliler de daha sonra ifadeye çağrılmış ve tamamı ifadelerinden sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.