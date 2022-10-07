Samanyolu Haber /Gündem / Serbest bırakılan “sosyete dolandırıcısı” Anna Sorokin’e sosyal medya yasağı /07 Ekim 2022 11:37

Serbest bırakılan “sosyete dolandırıcısı” Anna Sorokin’e sosyal medya yasağı

Kendisini "Anne Delvey" adında zengin bir mirasçı olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve onlarca kişiyi dolandıran Anna Sorokin, her türlü sosyal medya faaliyetinden yasaklandı.

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Rusya doğumlu Alman vatandaşı Anna Sorokin (31), bankaları, otelleri ve “zengin” arkadaşlarını dolandırmaktan suçlu bulunmuştu.

Sonunda yakayı ele veren Sorokin'in dolandırıcılık hikayesi, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede “Inventing Anna” dizisiyle Netflix'te izlenme rekorları kırdı.

Times’ın haberine göre, şimdilerde Sorokin, New York’ta bir yıldan fazla süredir gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılıyor. Bir yargıç, dolandırıcının 10.000 dolarlık kefaletle serbest bırakılmasına ve elektronik kelepçeyle, 24 saat sürekli ev hapsi almasına karar verdi.

New York Eyaleti Şartlı Tahliye Kurulu, Sorokin’e ayrıca “doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla” sosyal medyayı kullanmaktan da kaçınması gerektiğini bildirdi. Sorokin’in sosyal medya hesaplarında 1 milyon takipçisi bulunuyordu.

SINIR DIŞI EDİLME RİSKİ VAR
Sorokin, 2019’da yargılandığında dört yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak 2021’de iyi halden şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı.

Kısa bir süre sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından vize süresini aştığı için gözaltına alındı ve o zamandan beri sınır dışı edilmeye karşı mücadele ediyor.
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