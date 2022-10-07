Serbest bırakılan “sosyete dolandırıcısı” Anna Sorokin’e sosyal medya yasağı

Rusya doğumlu Alman vatandaşı Anna Sorokin (31), bankaları, otelleri ve “zengin” arkadaşlarını dolandırmaktan suçlu bulunmuştu.





Sonunda yakayı ele veren Sorokin'in dolandırıcılık hikayesi, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede “Inventing Anna” dizisiyle Netflix'te izlenme rekorları kırdı.





Times’ın haberine göre, şimdilerde Sorokin, New York’ta bir yıldan fazla süredir gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılıyor. Bir yargıç, dolandırıcının 10.000 dolarlık kefaletle serbest bırakılmasına ve elektronik kelepçeyle, 24 saat sürekli ev hapsi almasına karar verdi.





New York Eyaleti Şartlı Tahliye Kurulu, Sorokin’e ayrıca “doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla” sosyal medyayı kullanmaktan da kaçınması gerektiğini bildirdi. Sorokin’in sosyal medya hesaplarında 1 milyon takipçisi bulunuyordu.



