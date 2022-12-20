Montrö bildirisine imza atan amirallere beraat

2021 yılının Nisan ayında 103 emekli amiral ile bir emekli tuğgeneral, cüppe ve sarıklı fotoğrafları sosyal medyada yayımlanan Tuğamiral Mehmet Sarı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasıyla ilgili bir bildiri yayımladı.





Bu bildiri sonrası amiraller hakkında dava açılmıştı. Savcı 91 sanık için beraat, 12 sanık için mahkumiyet ve rütbelerinin sökülmesini istemişti.





Savcı, 11 amiral ile bir tuğgeneralin “geçmişteki darbe ve muhtıralardan ilham aldıkları, metnin Türk Milleti diye başlamasının maksatlı olduğu, geçmişteki emir komuta zinciri etkisinin kullanılmak istendiği”ni öne sürmüştü.