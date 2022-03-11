Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's Belarus'un kredi notunu düşürdü /11 Mart 2022 10:34

Moody's Belarus'un kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Belarus'un kredi notunu "B3"ten "Ca"ya indirdi, not görünümünü "negatif" olarak korudu.

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Moody's'den yapılan açıklamada, Belarus'un kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "Ca"ya indirildiği ve kredi notu görünümünün "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

Not indiriminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısında Belarus'un kredi profilinin zayıflamasını yansıttığına işaret edilen açıklamada, Belarus'un kilit ekonomik sektörlerinin yaptırımlar tarafından hedef alındığı, bunun ülkenin borcunu ödeme kapasitesini tehlikeye attığı aktarıldı.

Açıklamada, Belarus'un temerrüde düşmesinin giderek daha olası hale geldiğine dikkat çekilerek, ülkenin notunun 4 kademe düşürülmesi ve negatif görünümü sürdürme kararının Batılı ülkelerin Rusya'nın askeri saldırısına verdiği desteğe misilleme olarak Belarus'a uyguladığı son yaptırımların ardından geldiği ifade edildi.

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