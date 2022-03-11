Samanyolu Haber /Gündem / Annesi tutuklanan Down sendromlu Ayşe Asude hayata küstü /11 Mart 2022 10:44

Annesi tutuklanan Down sendromlu Ayşe Asude hayata küstü

İki aydır Edirne Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olan ev hanımı Fatma Gök’ün down sendromlu kızı Ayşe Asude, annesinden ayrıldıktan sonra hayata küstü. Ayşe Asude, artık annesinin arkadaşlarını görünce hiç konuşmuyor, yüzlerine bakmıyor.

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Bold Medya’nın haberine göre, 15 Temmuz sonrası 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fatma Gök, 12 Ocak 2022’de Edirne’de gözaltına alındı. Mahkemeye çıktığı gün dosyası Yargıtay tarafından onaylanan Gök, tutuklanıp hapse gönderildi. Kalp hastası ve down sendromlu olarak dünyaya gelen fiziksel engelli Ayşe Asude, annesi tutuklandığından beri hayata küstü.

Annesi tutuklandıktan sonra geceleri uyumayan, hırçınlaşan Ayşe Asude bir süre tuvalet ihtiyacını da söylemedi. Kendisini ziyarete gelen, daha önce muhabbet ettiği, oyunlar oynadığı annesinin arkadaşlarını görünce onların da yüzüne bakmıyor.

Ayşe Asude’nin teyzesi, “Hem zihinsel hem fiziksel engelli. Onun dilinden en iyi annesi anlıyordu. Önce Allah sonra da kardeşimin bakımı kurtardı o çocuğu. İnsan üstü bir gayretle baktı kardeşim. Normal sağlıklı bir çocuğa bakmak bile zorken, böyle bir çocuğu annesinden ayırdılar” dedi.

Ailesinin yaşadığı Mersin’e sevk edilmek için talepte bulunan üç çocuk annesi, ev hanımı Fatma Gök’ün nakil talebi ise henüz gerçekleştirilmedi.
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