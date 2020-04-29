Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's: Türkiye bu yıl yüzde 5 küçülür /29 Nisan 2020 12:11

Moody's: Türkiye bu yıl yüzde 5 küçülür

Moody's, G20 ülkeleri için büyüme tahminlerini revize etti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını tahmin eden Moody's, 2021'de yüzde 3,5 büyüme bekliyor.

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Moody's, G20 ülkeleri için 2020 ve 2021 yılı GSYH büyüme tahminlerini revize etti. Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 daralacağını tahmin eden Moody's, 2021 yılında ise yüzde 3,5 büyüme yaşanacağını öngördü.

Moody's Investors Service yayınladığı raporda, G20 ülkeleri için 2020 ve 2021 yılı büyüme tahminlerini revize etti. Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 daralacağını tahmin eden Moody's, 2021 yılında ise yüzde 3,5 büyüme yaşanacağını öngördü.

Bugün yayınlanan "Global Makro Görünüm 2020-2021" raporunda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin 2020 yılında yüzde 5,8 daralacağı tahmininde bulunan Moody's, 2021'de ise bu ülkelerin çoğunda reel GSYH'da bir toparlanma olsa da GSYH'nın kriz öncesi seviyelerin altında kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Çin dışarıda bırakıldığında G20'nin gelişmekte olan ekonomilerinde daralmanın yüzde 3,5 olacağını belirten Moody's, salgın öncesinde yüzde 3,2 büyüme beklediğini hatırlattı.

Moody's 2020 yılında Çin ekonomisini sadece yüzde 1,0 büyümesini bekliyor. G20'nin tamamı dikkate alındığında ise bu yıl yüzde 4,0 daralma ve 2021 yılında yüzde 4,8 büyüme yaşanacağı tahmin edildi.

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