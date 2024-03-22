Samanyolu Haber /Dünya / Moskova’da yoğun güvenlik alarmı /22 Mart 2024 23:06

Moskova’da yoğun güvenlik alarmı

Moskova'nın kuzeyinde, çevre yolu üzerinde bulunan Crocus City’ye yapılan saldırıda el bombası ve yangın bombası da kullanıldığı iddia ediliyor… Saldırı yapılan salonda 6200 kişi olduğu söyleniyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Kongre merkezinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Moskova, St. Petersburg ve diğer büyük şehirlerde AVM’lerde ve havaalanlarında yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 

Olayda çok sayıda ölü ve yaralı var. 43 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişi üzerinde yaralılar olduğu açıklandı. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. En az 3 saldırganın kamuflajlı olduğu belirtiliyor. Saldırıdan kurtulanların salondan sürünerek çıkmak zorunda kaldığı rapor ediliyor…

Saldırı, Vladimir Putin'in yeniden seçildiği başkanlık seçimlerinden bir kaç gün sonra gerçekleşti… Saldırı, zaten savaş halinde olan ülkeyi derinden sarstı ve şoke etti. 

Bir hafta önce Amerika Dışişleri bakanlığı Moskova’da saldırı olasılığından bahsedip vatandaşlarını uyarmıştı. Baskının sorumluluğunu henüz üstlenen yok.

Kiev, saldırı ile ilgilerinin olmadığını açıkladı.
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