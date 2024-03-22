Moskova’da yoğun güvenlik alarmı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Kongre merkezinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Moskova, St. Petersburg ve diğer büyük şehirlerde AVM’lerde ve havaalanlarında yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.





Olayda çok sayıda ölü ve yaralı var. 43 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişi üzerinde yaralılar olduğu açıklandı. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. En az 3 saldırganın kamuflajlı olduğu belirtiliyor. Saldırıdan kurtulanların salondan sürünerek çıkmak zorunda kaldığı rapor ediliyor…





Saldırı, Vladimir Putin'in yeniden seçildiği başkanlık seçimlerinden bir kaç gün sonra gerçekleşti… Saldırı, zaten savaş halinde olan ülkeyi derinden sarstı ve şoke etti.





Bir hafta önce Amerika Dışişleri bakanlığı Moskova’da saldırı olasılığından bahsedip vatandaşlarını uyarmıştı. Baskının sorumluluğunu henüz üstlenen yok.





Kiev, saldırı ile ilgilerinin olmadığını açıkladı.