Samanyolu Haber /Gündem / Lütfü Savaş'a saldırı /22 Mart 2024 22:49

Lütfü Savaş'a saldırı

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Samandağ'da mitingde saldırı düzenlendi. Saldırı, Savaş kürsüdeyken gerçekleştirildi.

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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesine bağlı Yaylıca Mahallesi'nde düzenlenen mitingde saldırıya uğradı.

Saldırgan, Savaş'ı konuşma yaptığı sırada sahneden itti. Kendisini dinlemeye gelen vatandaşların üzerine düşen Savaş, saldırıda zarar görmedi.

"SALDIRGAN PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRÜYOR"

Lütfü Savaş ile görüşen Sözcü yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfü Savaş’la görüştüm. Saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı bir kastının ve husumetinin olmadığını söyledi. Savaş, saldırıdan ötürü zarar görmediğini, ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ: TEDAVİSİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM

Savaş'a saldıran kişinin A.G. olduğu öğrenildi. A.G. hakkında şikayette bulunmayan Savaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisinin tedavisi için her şeyi yapacağını söyledi.

Savaş, mesajında "Bugün Samandağ-Yaylıca'da maalesef psikiyatrik tedavi gördüğünü öğrendiğimiz bir yurttaşımız, çok güzel bir coşkuyla bizi karşılayan Samandağ halkına hitap ederken tatsız bir olay yaşandı. Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım. Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ ve Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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