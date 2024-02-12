Samanyolu Haber /Gündem / Moskova ile Mins arasında stratejik demiryolu yatırımını /12 Şubat 2024 10:58

Moskova ile Mins arasında stratejik demiryolu yatırımını

AB ülkelerinin Belarus’a kara sınırlarını kapatması sonrası ülkenin denize çıkışı kapanmış oldu. Bu durumu aşmak için Minsk yönetimi, Rusya üzerinden St.Petersburg limanını alternatif hat olarak daha sık kullanmaya başladı.

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Mevcut demiryolu hatlarının ihtiyacı karşılamaması nedeniyle Rusya ve Belarus, Batılı yaptırımların ardından kapanan sınırlara alternatif ulaşım yolları üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

İki ülke mevcut hatların modernizasyonuna ve yeni hatların inşasında anlaştı. Bu kapsamda St. Petersburg limanlarına yönelik olarak demiryolu kapasitesini artırmak amacıyla, ilk aşamada yedi demiryolu geçişini inşa etmek ve yeniden işler hale getirmek konusunda anlaştı.

Yeni hatlar ile 2025 yılına kadar St. Petersburg limanlarını kullanarak yıllık 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşmak hedefleniyor.
Geçen yıl St. Petersburg limanları, lojistik avantajları nedeniyle Belarus’un ihracat yüklerinin aktarımı için temel limanlar haline geldi, ancak mevcut demiryolu altyapısı ile yük aktarım kapasitesinin tavan yaptığını ve 2021-2022 yıllarına kıyasla katbekat arttığı için sıkıntılar yaşandı.

Geçen yıl Belarus’a ait tüm Rus limanları üzerinden 14,1 milyon ton yük aktarıldı, bunların 12,9 milyon tonu St. Petersburg limanlarından gerçekleştirildi. Minsk ayrıca Rusya’nın Murmansk limanlarını ve Kuzey Denizi rotasını kullanarak Belarus yüklerini Çin’e ulaştırma avantajlarını da değerlendiriyor. Şu anda bu lojistik rotası, Rusya ve Çin taraflarınca aktif olarak geliştiriliyor.
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