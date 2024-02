Gelecek Partili Temurci, İmamoğlu'na karşı Kurum'u destekleyecekmiş

'ADAY OLMAK PARTİYE ZARAR VERİR'





'KEMAL BEY'İN KAZANAMAYACAĞINI SÖYLEDİM'





AKP'YE GEÇECEK Mİ?





'OYUNU KILIÇDAROĞLU'NA VERMEMİŞTİR'





CHP listelerinden seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren Gelecek Parti kurucusu ve İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklifini 'AKP kitlesiyle karşı karşıya gelmemek, iktidar partisinin adayı Murat Kurum'a kaybettiren olmamak için geri çevirdiğini' açıkladı.Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a verdiği söyleşide CHP'li mevcut büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu için "Büyük hedefleri olduğunu biliyorum. O hedefler İstanbul'a hizmeti engelledi, bunu biliyorum. İki adaydan Kadir Topbaş tarzına olduğu için Murat Bey olduğunu söyledim" diyen Temurci, kendi partisiyle ilgili de şunları söyledi:"İstanbul'da Saadet, Gelecek ve DEVA; birliktelik olsa elbette olurdu. Ama partimizin ismini insanlar unuttu. Bilinirliliği vardı, şu an o da yok. İkincisi, CHP ile iş tuttuk ve bedeli ağır oldu. CHP'ye de ağır oldu.Sen kendini benim yerime koy. İstanbul'da yüzde bir oy aldın. Kimden alırsın? Ben daha AK Parti'ye yakın insanlardan alırım. Böyle bir durumda, kendi kitlenle ikinci defa 'CHP'ye gittin ve ona yardım ettin' suçlamasıyla karşı karşıya kalacaksın. Aday olmak bize ve partiye zarar verir büyükşehirlerde."Temurci, 14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine giden süreçte izlenen yolla ilgili de konuştu:"Baştan beri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına, Hoca'nın cumhurbaşkanı yardımcılığına, Saadet ile kurulan gruba eleştirilerim oldu. Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'nda olduğu pozisyonda biz Millet İttifakı içinde bulunmalıyız diye mücadele ettim. Varlığımız yüzde bir olsun beş olsun, YRP'nin aldığı oyu alıp siyasette bir yere durabilirdik. Hoca, Kemal Bey'in kazanırsa yönetimde etkin olacağını düşündü. Ben sistemin kodları açısından mümkün olmadığını söylüyordum. 'Kemal Bey bu kadar büyük yetkiler vermez' dedim. Kemal Bey'in kazanamayacağını ifade ettim."Temurci, AKP’ye geçme arzusu olup olmadığı yönündeki soruya, "AK Parti'ye geçmek diye bir cümle kurmuş değilim. Yarın için sadece kendimi değil, partiyi bir yere konumlandırıp gri alana çekme gayretim var. Başarabilirsek o dediğiniz şey gerçekleşmez" diye yanıt verdi.Saymaz ve Temurci arasında şöyle bir diyalog da geçti:- CHP'nin oylarıyla milletvekili seçildiniz. Şu an TBMM'deki grubunuz CHP'li bir milletvekiliyle ayakta duruyor. Bu bir çelişki oluşturmuyor mu?CHP ile işbirliği yaptık. Elimizden geleni de yaptık. CHP'ye yük olduğumuzu Özgür Özel söyledi. İki; benim için daha kritik olan, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'la yaptığı gizli protokoldü. Bu iki mesele zaten CHP ile iş tutamayacağımızı gösterdi. Seçim yapıldı. Birlikte çalıştık. Bu şu demek midir: İşbirliği sonrası her ne olursa olsun CHP'den ayrılamayız, onun adaylarını desteklemek zorundayız. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.- Gelecek Partisi'nde yol ayrımı olur mu?1 Nisan'da ortaya çıkacak sonuca göre sadece ben değil, genel başkan ve arkadaşlarımız, ne yapacağımıza karar vermemiz gerekir.Temurci'nin sözleri, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Birçok kişi siyasetçiye, Meclis'e CHP listelerinden girdiğini hatırlattı.Gazeteci Fatih Altaylı da şahsi YouTube kanalında yaptığı yorumda "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vermemiştir. Bunu iddialı söylüyorum. Murat Kurum'a oyunu verecek birisi, oyunu AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veriyordur. Bak sana şunu daha söyleyeyim; Gelecek ve DEVA CHP'ye bir oy katkıda bulunmuşsa Kemal Kılıçdaroğlu'na helal olsun diyeceğim" ifadesine yer verdi.