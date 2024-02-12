Veyis Ateş 'SBK davasında' artık resmen 'şüpheli'

'12 ARALIK'TA İFADEYE ÇAĞIRILDI'





VEYİS ATEŞ: DAVANIN AÇILMASI BENİM AÇIMDAN İYİ OLDU

Saymaz, geçtiğimiz günlerde Veyis Ateş'i arayarak iddianamede yöneltilen suçlamaları sorduğunu, buna karşın şu yanıtı aldığını söyledi:

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddiası üzerine üç yıl önce Habertürk'teki görevlerinden istifa eden ve 'yanıt hakkı' kullandığı Halk TV yayını dışında bir daha hiçbir şekilde kamuoyu karşısına çıkmayan gazeteci Veyis Ateş'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılması sonrası dosyanın raftan indirildiğini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devrediliğini, bunun sonucunda 'ihbarcı Ateş'in, şüpheli olduğunu' söyledi. Gazeteci, Ateş hakkında 'nüfuz ticareti' suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını aktardı."- Ateş: Ihh, Bu Halk TV’de anlattığım hikaye sana anlattığım hikaye. Burada sadece bir şey beni endişe ettiriyor. Ihh, canın yaralı.- Korkmaz: Evet, doğru.- Ateş: Kızgısın, öfkelisin. Ondan sonra, dünyayı ateşe veresin var falan. Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu mesele bu, ben sana bunu ilk başta da söyledim. Az önce arandığımdı, ıhh, bir şey yapar mı? Bizi yakar mı, yıkar mı, konuşur mu, eder mi, diyorlar.- Korkmaz: Yok abi ya.- Ateş: Yok dedim, bizim itimadımız var.- Korkmaz: Allah razı olsun.- Ateş: Kendisiyle buluştuğuma göre bir hakemlik, (anlaşılamadı) yaptığıma göre itimat sorumumuz olmaz dedim. Ondan sonra konuştuğumuz şeyleri sıraladı, sıraladılar."Diyaloğun bu şekilde ilerlediği ses kaydının Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi'nce değerlendirildiğini, verilen raporda, 'cinsiyet, yaş, konuşma ritmi, ses tınısı, tonlama, vurgu yönlerinden benzerlikler görüldüğünün' belirtildiğini dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:"Bu soruşturma Yılman ve Altaylı’nın ifadeleri alındıktan sonra rafa kaldırılmıştı. Ancak geçen yıl 14-28 Mayıs’taki seçimden sonra Soylu, İçişleri Bakanlığı’ndan alınınca raftan indirildi. Dosya Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na verildi. Ses kayıtları Adli Tıp’a yollandı. Ateş, 12 Aralık 2023’te ifadeye çağrıldı.İki yıl önce dosyada ihbarcıyken, bu kez şüpheli sıfatıyla işlem gördü.Ateş, ifadesinde konuşmalarının montajlandığını savunarak, şunları söyledi:'Korkmaz ile daha önce görüştüm. Ancak bu kayıt, konuşmalarımın bir araya getirilerek, montajlı halidir. Korkmaz ve diğer görüşmelerden temin edilmiş olabilir. Cumhurbaşkanımızın dahi yapay zeka ile ses taklidi yapılmıştır. Yapmadığım bir konuşma bu şekilde yapılmış gibi gösterilmektedir.'Ateş, Yılman’ın Korkmaz'la ilişkili olduğunu iddia ederek 'Bu şahıslar birbiriyle abi-abla demek suretiyle ilişkilerini ortaya koymuşlardır' dedi.Ateş: 'Kimsenin yargılanması ve soruşturulmasına aracılık yapmadım. Nufüz ticaretinde bulunmadım. Kimseye herhangi bir hukuki güvence karşılığında vaatte bulunup bir şeyler talep etmedim.'Ateş, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbiri konarak, serbest bırakıldı. Nüfuz ticareti suçundan dava açıldı.3 Ocak’ta hazırlanan iddianamede Ateş’in 'Ses kaydı ve tanık beyanları ile WhatsApp yazışmalarına konu olduğu üzere maddi menfaat karşılığında aracılık yaptığı, bu hususu hakemlik olarak adlandırdığı' iddia edildi.İddianameden:'Korkmaz hakkındaki dosyaların çözümü olarak (beraat kararı verileceği, yakalama kararının kaldırılacağı vs. iddia etmek) belirli talepleri sıraladığı, konuşma içeriğinden de bu kapsamda daha önce görüşmelerin yapıldığının anlaşıldığı, tanık beyanları irdelendiğinde konuşma içerikleriyle birebir örtüştüğü, Adli Tıp raporuna konu olduğu üzere ses kayıtlarının şüpheliye ait olduğu...' (...)""İlk günden bu yana 'Hepsi yalan, tamamı kurmaca' diyorum. Dijital çağda yaşıyoruz. Uydurma, yalan, şantaj, montaj; isteyen herkesin kolayca işini gördüğü bir dönem... Kimsenin iftirayla yüz yüze gelmemesini, mahkemelerde, hele de suç makinesi haline gelmiş isimlere karşı, haklı olduğunu ispat etmeye mecbur bırakılacağı sınavdan geçmemesini dilerim.Davanın açılmış olması benim açımdan iyi oldu. Bu haksız itham ve iftirayı mahkemede anlatmam açısından bir fırsat oldu. Kaldı ki. jandarma ve polis raporlarında ses kayıtlarının gerçek olmadığı, sadece adli tıp raporunda tespit edilemediği belirtilmiştir."Ateş, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Haziran 2024’te hakim karşısına çıkacak. Habertürk TV'de o dönem birlikte çalıştığı gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı ise tanık olacak. İki isim de Korkmaz'la gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını soruşturma aşamasında savcılığa sunmuştu.