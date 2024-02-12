Super Bowl'u Kansas City Chiefs kazandı

Amerikan futbolunda sayı nasıl kazanılıyor?

Amerikan futbolunda sayı dört şekilde kazanılıyor.

Las Vegas kentinde yapılan ve uzatmaya giden karşılaşmayı Chiefs takımı 25 - 22 kazandı. Maç kazandıran hücum (touchdown) bitime 10 saniye kala geldi.Chiefs son 5 yılda 3 şampiyonluk kazanarak tarihe geçti.Çok sayıda dünya yıldızının stadyumda izlediği maçta şarkıcı Taylor Swift de sevgilisi Chiefs oyuncusu Travis Kelce’e destek için locadaydı.Maça damga vuran anlardan birinde, oyundan alınmasına sinirlenen Kelce, antrenörünün üzerine yürüdü.Birçok sosyal medya kullanıcısı X hesaplarından Kelce’in bu hareketine tepki gösterdi.Merakla beklenen ilk yarı şovunda ise Amerikalı rap sanatçısı Usher başroldeydi.Yaklaşık 13 dakika süren şovda, Usher’a, Will.i.am, Alicia Keys ve Ludacris de eşlik etti.Usher şov öncesi yaptığı açıklamada 30 yıllık kariyerinin hit şarkılarını bu süreye sığdırmanın zorluğuna değinmişti. Ünlü isim 13 dakikada 13 şarkıyı söylemeyi başardı.Super Bowl organizasyonu, özel olarak hazırlanan reklam filmleri dahil birçok açısı ile konuşuluyor.Bu yıl 30 saniyelik reklam filminin 7 milyon dolara satıldığı kaydedildi.adı verilen oyunda hücum eden takım rakibin gol çizgisini koşu veya pas oyunu ile geçiyor ve 6 sayı kazanıyor., duran topa yapılan ayak vuruşu ile 3 sayı kazanılıyor. Bu her mesafeden yapılabiliyor. Hücum eden takım 3 hakta gerekli mesafeyi kat edemezse, bu yola başvurabiliyor. Bu gol denemesinde mesafe de önem taşıyor. Bu alanda en uzak gol yaklaşık 60 metreden kaydedilmişti., 1 ya da 2 puan alarak kazanılabiliyor. Touchdown sonrası yapılan ayak vuruşu organizasyonunda top iki direk arasından geçirilebilirse bir puan daha elde ediliyor ve toplam 7 puan kazanılmış oluyor. Eğer ayakla değil de pas ya da koşu oynu ile bir hücum yapılırsa bu 2 puanla ödüllendiriliyor ve toplam 8 puan kazanılmış oluyor.ise savunmadaki takımın hücum yapan takımın herhangi bir oyuncusunu kendi gol çizgisinin gerisinde yere düşürmesi ile kazanılıyor. Bu oyun 2 puanla ödüllendiriliyor.