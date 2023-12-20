Samanyolu Haber /Gündem / Moskova ile müzakere gündemde yok /20 Aralık 2023 13:45

Moskova ile müzakere gündemde yok

Kiev’den, Moskova ile müzakerelerin gündemde olmadığına dair açıklama geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Ukrayna Devlet başkanı Vlademir Zelendki, Rusya ile müzakere konusunun gündemde olmadığını söyledi.  Zelenskiy "Bizim bir barış formülümüz var. İlgili belge hazır olduğunda ve tüm devletler onun etrafında birleştiğinde, onu Rusya temsilcilerine de teslim edebiliriziz. Eğer kabul ederlerse, bu onların müzakerelere hazır olduklarının sinyali olacaktır. Şu anda öyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Haftalardır gündemde olan Ukrayna Genekurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ile Zelenskiy arasında sorunlar olduğu iddialarına ilişkin soruları da yanıtlayan Ukraynalı lider, Zalujniy ile iş ilişkisi içinde olduğunu ve ondan kararlı eylemler beklediğini söyledi.

Gazetecilerin ısrarla Genelkurmay başkanını görevden alıp almayacağı sorusunu ise “Zalujniy ile çalışmaya devam etmeyi planlıyorum. Stratejimiz açık, eylemlerimize dair bir ortak anlayışa sahibiz. Ayrıntıları görmek istiyorum" dedi.
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