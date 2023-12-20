Samanyolu Haber /Gündem / Seferber edilen asker sayısı ülke nüfusu kadar /20 Aralık 2023 13:36

Seferber edilen asker sayısı ülke nüfusu kadar

Cephelere seferber edilmesi için Ukrayna Devlet Başkanına teklif edilen sayının 500 bin kişiye yakın olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Rusya ile savaşta mücadelesine devam eden Ukrayna, cephedeki kayıplarını telafi etmek için yeni zorunlu seferberlik kapsamında 500 bin kişiyi daha silah altına almaya hazırlandığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine 450-500 bin kişiyi daha seferber etme talebiyle başvurduğunu söyledi.

Zelenskiy'e göre yeni seferberlik Ukrayna bütçesine 500 milyar grivnaya (13 milyar dolar) mal olacak. Yeni seferberlikte önemli bir hedef de yaklaşık iki yıldır görev yapanların terhis edilmesinin sağlanması.

Askere alma yaşının değişmesi ve kadınların askerliği gündemde

Yeni askerlik ve seferberlik tasarısında Ukrayna'da askere alınma yaş sınırının 27'den 25'e düşürülmesini öngörüyor. Yasada ayrıca kadınların erkeklerle eşit şartlarda orduya kayıt yaptırmaları ve askeri eğitim almaları gerektiği de var. Tasarı aynı zamanda zorunlu askerliği kaldırıyor ve bunun yerine 18 ila 25 yaş arasındaki tüm vatandaşlar için üç aya kadar temel silah eğitimi getiriyor.

Henüz imzalama aşamasına gelmedi

Zelenskiy henüz bu kararı onaylamadığını ve ordunun planı tamamlamasını beklediğini söyledi. Aktif askeri personelin rotasyonları ve izinleri konusunda hâlâ bir çözüm bulunmadığından bu planın onaylanmasının zor olduğunu belirten Zelenskiy, Genelkurmay’ın her şeyden önce yeni tasarıda iki yıldır çatışma bölgesinde olan askerlerin terhis ve rotasyonuna ilişkin çalışmaların yapılmasını beklediğini vurguladı ve “Bu seferberlik yasasında bana ve her şeyden önce topluma tatminkar yanıtlar vermelisiniz. Ortada henüz terhis görmedim. Bunun öncelikli konu olduğuna inanıyorum” dedi.
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