Samanyolu Haber /Gündem / Hastanede enfeksiyon kuyruğu uzuyor /20 Aralık 2023 13:24

Hastanede enfeksiyon kuyruğu uzuyor

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte grip mi, Kovid mi olduğu bilinmeyen üst solunum yolu rahatsızlıklarındaki ciddi artış hekimleri endişelendirdi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan, testlerin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

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Yurt genelinde son on günde üst solunum yolları vakalarında büyük artış yaşandığını söyleyen sağlık örgütleri, salgının adının konulabilmesi için Kovid testlerinin yeniden başlatılmasını istedi.

10 GÜNDE PATLADI, SINIFLAR BOŞALDI  

Hastanelerdeki uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşların neredeyse tamamının, kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyleyen hekimler, son 10 gündeki yoğunluğa dikkat çekti. Özellikle İstanbul’da okullardaki öğrenci mevcudunun yarı yarıya indiği, birçok işyerinde çalışanların istirahat için aile hekimleri ve hastanelere başvurduğu belirtildi.

"TESTLER YENİDEN BAŞLATILMALI"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan, vatandaşların özellikle sağlık kuruluşlarına girdiğinde maske kullanmasını önererek şunları söyledi:

- Üst solunum yolu vakalarında ciddi bir artış var son 10 gündür. Öğrencilere, çalışanlara harıl harıl istirahat raporu veriyoruz. Bu durumun aydınlatılması, mevcut salgının adının konması Sağlık Bakanlığı’nın görevi.

Yaşanan salgın covid midir yoksa gribal enfeksiyon veya başka bir şey mi? Bunun için halen yapılmayan covid testlerinin kesinlikle tekrar yapılmaya başlanması gerekiyor. Ayrıca kamuoyuna yönelik olarak da; sağlık kuruluşlarına girişte maske takılması uyarısını yapmak yerinde olacaktır.
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