Rusya dost olmayan ülke şirketlerini 'millileştirecek’

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yapılan düzenlemeyle büyük Avrupalı yatırımcıların varlıklarının Rus şirketlere devredilmesi için bir mekanizma getiren kararnameleri imzaladı.





Bunun üzerine Alman petrol ve gaz şirketi Wintershall ve Avusturyalı OMV, Putin'in imzaladığı kararnamelere göre Yuzhno-Russkoye petrol ve gaz yoğunlaşma sahasını ve Urengoy sahasının Achimov yataklarını geliştiren şirketlerdeki haklarını kaybetti.





Yeni kararname ile Gazprom ile ortak yatırımları olan Alman Wintershall ve Avusturyalı OMV enerji şirketlerinin hisselerinin zorla yeni şirketlere satılmasına ilişkin kararnameleri onaylanmış oldu.





Avrupalı şirketler, varlıklarına el konulmasından sonra miktarı Rusya hükümeti tarafından belirlenecek bir tazminata hak kazanacak ama bu para Rusya'daki hesaplarda bloke edilecek.





Daha önce Rus yetkililer yabancı şirketlere kayyum atamış, "dost olmayan" ülkelerdeki mal sahiplerini Rusya'daki varlıklarını yönetme ve bunlardan kâr etme fırsatından mahrum bırakmıştı. Ancak bu durumdaki şirketlere resmi olarak el koyma yoluna gidilmemişti.





Putin, Yuzhno-Russkoye'yi ve Urengoy petrol ve gaz yoğunlaşma sahasının Achimov yataklarının bölümlerini yönetmek için bir LLC'nin kurulmasını emretti; SOGAZ ve Gaz Teknolojilerine hisse satın alma teklif edildi.