Samanyolu Haber /Dünya / Moskova saldırısı şüphelisi dört kişi mahkemeye çıkarıldı /25 Mart 2024 06:52

Moskova saldırısı şüphelisi dört kişi mahkemeye çıkarıldı

Moskova’da Cuma günü yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli Rusya’da mahkemeye çıkarıldı. BBC Rusça Servisi, şüphelilerin Mayıs ayındaki mahkemeye kadar tutuklu kalacağını aktardı.

SHABER3.COM

Şüphelilerden Saidakrami Murodali Rachabalizoda'nın (sağda) tutuklama sırasında kulağının kesildiği bildirilmişti. Olayın videosu da Telegram'da paylaşıldı.

Tass haber ajansı, “terör saldırısı” ile suçlanan kişilerin isimlerini Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Muhammadsobir Fayzov ve Shamsidin Fariduni olarak duyurdu.

Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen ve mahkeme salonundaki görüntüleri yayınlandı.

Yayınlanan görüntülerde dört şüphelinin de vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar görülüyor.

BBC Rusça Servisi, mahkemede, dört şüphelinin de suçlarını itiraf ettiğinin açıklandığını aktarıyor.

Şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile getirildiği de kaydedildi.

BBC Rusça Servisi, mahkemede yaşananları haber yapan Mediazona isimli yayın organına atıfla, en az iki şüphelinin Tacikçe konuştuğunu aktardı.

Silahlı saldırganlar Crocus Belediye Binasına girip, ayrım gözetmeksizin ateş açtı. Binayı yanıcı maddelerle ateşe de verdiler.

Saldırıda şu ana kadar 137 kişinin öldürüldüğü tespit edildi.

IŞİD saldırıyı üstlendi ve bir de saldırı anlarına ait bir video yayınladı ancak Rusya'dan gelen açıklamalarda Ukrayna yer almaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm saldırganların Ukrayna’ya kaçarken yakalandığını iddia etmişti. Kiev saldırıyla herhangi bir ilişki iddiasına ‘saçmalık’ yanıtı veriyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy daha da ileri giderek Putin için "pislik" ifadesini de kullandı.

BBC News'ten Will Vernon: IŞİD neden Rusya’ya saldırmış olabilir?

Radikal İslamcı gruplar onlarca yıldır Kafkasya’da Rusya’ya karşı savaşıyor.

Çeçenistan’daki çatışmalar bunların bir örneğiydi.

O grupların bir kısmı Suriye’de iç savaş başlayınca IŞİD’e katılmak için oraya gitti.

Suriye hükümetini destekleyen Rusya da o gruplarla Suriye’de çatışmaya devam etti.

Uzmanlara göre Kuzey Kafkasya'daki bazı militan grupları, IŞİD'e bağlılıklarını açıkladı.

2015’te Mısır’ın Sina Yarımadası üzerinde bir Rus uçağı bombayla patlatılmış, saldırıda çoğu Rus turist 224 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı da IŞİD üstlenmişti.

Radikal İslamcılar 2017’da St. Petersburg metrosuna düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği bombalı bir saldırıya da üstlenmişti.

IŞİD açıklamalarında sık sık Rusya lideri Vladimir Putin'i eleştiriyor.

Örgütün Rusya'nın, Çeçenistan ve Suriye'deki askeri faaliyetleri sırasında Müslümanları katletmesine yönelik eleştirilerin yanı sıra Sovyetler Birliği döneminde Afganistan'ı işgal etmesini de eleştirmeye devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:54:03