Moskova saldırısında 11 gözaltı





İnterfaks haber ajansı, saldırının ardından 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisinin Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Putin'e iletildiğini bildirdi.

ABD: Rusya'yı uyarmıştık





Türkiye'den kınama





Rusya Soruşturma Komitesi, başkent Moskova yakınlarındaki konser salonuna dün gece düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 93 olduğunu duyurdu.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova oblastındaki Krasnogorsk kentinde bulunan "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda 115 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanı, yaralılardan 61'inin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Yerel sağlık yetkilileri, saldırıda ölenlerden üçünün çocuk olduğunu bildirdi.Rus makamları, kamuflaj kıyafetli kişilerce otomatik silahlarla ve bir el bombası ya da molotofkokteyli atılarak düzenlenen saldırının ardından "terör" soruşturması başlatıldığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olaya ilişkin gelişmelerle ilgili olarak "sürekli" bilgilendirildiğini aktardı.Saldırıyı üstlenen IŞİD, örgüte bağlı haber ajansının Telegram sayfasında yayımladığı açıklamada, militanlarının saldırıyı gerçekleştirdikten sonra "güvenli şekilde üslerine geri çekildiğini" belirtti.Ajansın haberine göre, Kremlin bu şüphelilerden dördünün saldırıda doğrudan rol aldığını belirtti.Rus milletvekili Aleksandr Hinşteyn, saldırının şüphelilerinden ikisinin Bryansk oblastında bir araç takibinin ardından gözaltına alındığını duyurdu. Hinşteyn, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, polis tarafından ateş açılan aracın devrildiğini ve içindeki kişilerden birinin hemen gözaltına alındığını belirtti. Rus milletvekili, polisin daha sonra da ormanlık alana kaçan diğer şüphelilerden birini yakalamayı başardığını ve bu kişinin de gözaltına alındığını ifade ederek, diğer zanlılara yönelik aramaların sürdüğünü aktardı.Beyaz Saray, ABD'nin geçtiğimiz haftalarda Rus makamlarını Moskova'da gerçekleştirilebilecek bir terör saldırısına karşı uyardığını açıkladı.Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Moskova'da "konserler dâhil, geniş kalabalıkları hedef alabilecek" bir terör saldırısı düzenlenebileceğine dair bilgiyi "uyarma görevi" politikası uyarınca Rus makamlarıyla paylaştıklarını ifade etti. Watson, ABD Dışişleri Bakanlığının bu tehdit nedeniyle Rusya'daki Amerikan vatandaşlarını da ikaz ettiğini belirtti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı Rusya'daki saldırıyı kınadığını duyurdu.Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.