Moskova’da yaklaşık 100 kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi

Rusya’nın başkenti Moskova’da büyük bir konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall adlı alışveriş merkezinde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği ve 145 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.



Örgüt, IŞİD bağlantılı Amaq ajansı tarafından Telegram'da paylaşılan kısa açıklamada saldırıyı üstlendi; ancak bu iddiayı desteklemek için bir delil ortaya koymadı.



Rus medyası da saldırının IŞİD tarafından üstlenildiğine dair güvenilir bir bilgi olmadığını belirtiyor. Rusya'nın İngilizca yayın yapan haber kanalı Russia Today de saldırıyı henüz üstlenenin olmadığını duyurdu.



Öte yandan Reuters haber ajansı adını paylaşmadığı bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'nin saldırıyı IŞİD'in Horasan kolunun gerçekleştirdiğine dair istihbarat bilgisi olduğunu belirtti. Aynı yetkili ABD'nin Rusya'yı saldırı konusunda geride bıraktığımız haftalar içerisine uyardığını da söyledi.



Moskova'daki saldırı, 2004 yılında militanların aralarında yüzlerce çocuğun da olduğu binden fazla kişiyi rehin aldığı Beslan okul kuşatması olarak tarihe geçen saldırıdan bu yanaki en ağır saldırılardan biri.



Rus basınına göre, kamuflaj kıyafetli en az 5 kişi Crocus City alışveriş merkezindeki konser salonu yakınlarında ateş açtı. O sırada "Picnic" adlı bir müzik grubunun konseri vardı.



TASS haber ajansı da ateş açılan binada patlama olduğunu ve yangın çıktığını bildirdi.



Yararlananlar arasında çocuklar da var



Rusya’da sosyal medya kanallarında paylaşılan görüntülerde konser salonundan kaçmaya çalışan kişiler görülüyor.



Bazı görüntülerde de konser salonu dışında kan içinde hareketsiz yatanlar yer alıyor.



Rus basınının milletvekili Nina Ostanina'ya dayandırdğı haberde saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu belirtiliyor.



Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, "Bir anda patlamalar silah sesleri duyduk. İzdiham başladı. Herkes yürüyen merdivene koşmaya başladı. Herkes çığlık atıyordu, kaçıyordu" sözleriyle o anları anlattı.



Saldırının ardından Moskova'da güvenlik önlemleri arttırılırken şehirde düzenlenecek tüm kalabalık etkinliklerin de iptal edildiği açıklandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Kanlı bir terör saldırısı"



Silahlı kişilerin kim olduğuna ilişkin bir bilgi henüz yok. Rus haber ajansları olay yerine 70 ambulansın gönderildiğini aktardı.



Rusya saldırının ardından havaalanları ve istasyonlarda güvenlik önlemlerini artırdı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı olayı, "kanlı bir terör saldırısı" olarak niteledi.



Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde altı yıllık bir dönem için daha seçilen Vladimir Putin henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı.



Rus haber ajanslarına göre binada ikinci bir patlama sesi duyuldu.



Rusya Federal Güvenlik Servisi, (FSB) olayla ilgili tüm gerekli önlemleri aldığını belirtti.



Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Bugün Crocus City alışveriş merkezinde korkunç bir trajedi meydana geldi. Kurbanların yakınları için üzgünüm” dedi.



Medvedev: "Saldırganlar ve saldırıyı planlayanlar yok edilmeli"



Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev, saldırıyı düzenleyen silahlı kişilerin ve saldırıyı planlayanların yakalanarak öldürülmesi gerektiğini söyledi.



Telegram'daki resmi hesabından açıklama yapan Medvedev, "Hepsi bulunmalı ve gaddar şekilde teröristler gibi yok edilmeli" ifadelerini kullandı.



ABD elçiliği uyarıda bulunmuştu



Rusya’daki ABD Büyükelçilği bu ay başında aşırıcı bazı unsurların Moskova’da saldırı planı olduğu uyarısında bulunmuştu.



Bu uyarı Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Moskova’da bir sinagoga IŞİD’in bir hücresi tarafından gerçekleştirilecek saldırıyı önlediğini açıklamasından saatler sonra gelmişti.



Beyaz Saray'dan açıklama



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Moskova'daki saldırıya değindi.



Olaya ilişkin görüntüler için "korkunç ve izlemesi zor" ifadelerini kullanan Kirby, olayla ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını belirterek, "Düşüncelerimiz bu korkunç saldırının kurbanlarıyla birlikte. Henüz haberi almayan anneler, babalar ve çocukların olduğunu anlamak gerek. Bugün onlar için zor bir gün olacak. Düşüncelerimiz onlarla birlikte"



Kirby Amerikan vatandaşlarına da alışveriş merkezleri ve konser salonları gibi kalabalık yerlerden uzak durmaları uyarısında bulundu.



John Kirby, bir gazetecinin sorusu üzerine olayda Ukrayna ya da Ukraynalılar'ın dahli olduğuna ilişkin bir göstergenin olmadığını belirtti.



ABD'den başsağlığı mesajı



Moskova'daki ABD Büyükelçiliği saldırının ardından Rus halkına en içten başsağlığı dileklerini ilettiklerini ifade etti.



ABD Büyükelçiliği Amerikan vatandaşlarına saldırının düzenlendiği konser salonu ve alışveriş merkezinden uzak durmaları konusunda uyardı.



Rusya: "ABD elindeki bilgileri paylaşsın"



Rusya ise ABD'nin bundan eminse elindeki bilgiyi paylaşmasını istedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Beyaz Saray Ukrayna ya da Ukraynalılar'ın Moskova'daki terör saldırısında bir rolü olduğuna ilişkin işaret görmediğini söyledi. Washington'daki yetkililer neye dayanarak bir trajedinin ortasında birisinin masumiyetine ilişkin sonuç çıkarıyor" diye sordu.



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mikhaylo Podolyak, Kiev'in saldırıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi.



Telegram kanalında görüntülü bir mesaj paylaşan Podolyak, "Rusya'nın bu olaylarla kesinlik bir ilgisi yok. Rus düzenli ordusuyla topyekün bir savaştayız. Ve her şeyden bağımsız, her şeye harp meydanında karar verilecek" ifadelerini kullandı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan kınama



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'daki saldırının ardından bir açıklama yaptı. Elysee Sarayı tarafından paylaşılan mesajda Macron, hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken Fransz AFP haber ajansının geçtiği habere göre IŞİD'in üstlendiği saldırıyı da sert biçimde kınadı.