Samanyolu Haber /Spor / TFF, Süper Kupa finali ile ilgili son kararını açıkladı /23 Mart 2024 12:02

TFF, Süper Kupa finali ile ilgili son kararını açıkladı

TFF, yeniden ertelenmesi gündeme getirilen Süper Kupa ile ilgili nihai kararını açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeniden ertelenmesi gündeme gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için son kararını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, karşılaşmanın gününde bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

TFF’nin açıklamasında "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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