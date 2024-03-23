Samanyolu Haber /Politika / Murat Kurum, İBB'ye kaybetti! /23 Mart 2024 12:33

Murat Kurum, İBB'ye kaybetti!

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un bakanlığı döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı bir değişiklik daha iptal edildi.

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Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un bakanlığı döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı bir değişiklik daha iptal edildi. Daha önce uygulama imar planlarında “ticaret+konut” olarak belirlenmiş alanlar ile “ticaret” veya “merkezi iş alanı” fonksiyonlarında, oran ayrıca belirtilmemişse en fazla yüzde 30 konut üretilebiliyordu.

Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 18 Ağustos 2022’de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile imar planlarında “ticaret + konut” olarak belirlenmiş alanlarda ofis-büro olarak yapımına başlanmış, hatta bitip iskan almış yapılarda, konut kullanım oranının yüzde 80’e çıkarıldı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; İBB ise yapılan değişikliği yargıya taşıdı. Danıştay, İBB’yi haklı buldu, 5 Şubat’ta eklenen maddelerin iptaline karar verdi. Kararda yapılan düzenlenmenin mevzuata uygun olmadığının altı çizilerek uygulanması halinde kentsel haklar ve planlama standartları yönünden giderilmesi güç zararların doğmasına yol açacağına hükmedildi.

MAHKEME ‘DUR’ DEDİ!

AKP’ye desteğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller’e ait Kilyos’taki denize sıfır arazi için getirilen ve yapılaşmayı üç kat artıran imar kararlarına yargı ‘Dur’ dedi. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Çevre Bakanlığı’nı dava eden İBB’yi haklı buldu. Mahkeme verdiği kararla işlemin iptaline karar verdi.
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