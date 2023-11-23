Moskova ve Pekin’den stratejik işbirliğini derinleştirme açıklaması

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin resmi temaslarda bulunmak için Çin’e gitti.





Duma Başkanı Volodin ve heyetini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping kabu etti.





Şi Cinping, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşmesinde, iki ülke arasında daimi dostluğa dayalı iyi komşuluk ilişkisini ve kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirmek istediklerini söyledi. Çin ve Rusya’nın geniş ortak çıkarları paylaştığını, iki ülkenin yasama organları arasında özel komite çalışmalarının ve deneyim paylaşımının ilişkilerin yasal zemininin gelişimi açısından önemli rolü olduğunu vurgulayan Şi, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile Rusya’nın öncülük ettiği Avrasya Ekonomik Birliği arasında ilişkilerin geliştirilmesi için yasal güvencelere ihtiyaç olduğunu belirtti.





Rus parlamenterlerden oluşan heyetle birlikte düzenlediği üç günlük ziyarette Pekin’de temaslarda bulunan Volodin, Çin’in yasama organı Ulusal Halk Kongresi’nin Başkanı Cao Lıci ile de görüştü. Volodin de iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda yasama organları ile siyasi partiler arasındaki ilişkileri güçlendirerek “halklar arasında dostluğu ve siyasi güveni derinleştirmeyi” amaçladıklarını belirtti.





Ticaretteki gelişme memnuniyet verici





Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu artmaya devam ediyor. Çin, Rusya'nın ticaret ve yatırım alanındaki ana ortağı konumuna yükseldi. Batılı yaptırımlar sonrası yönünü doğu ve uzakdoğuya dönen Rusya, Çin ile olan ticaret hacmini bu yılın başından itibaren yüzde 30 artırdı.





Çin Gümrük Genel İdaresi'ne göre, iki ülke arasındaki ticaret cirosu birinci ve üçüncü çeyrekte yıllık %29,5 artışla 176,4 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki ticaretin yıl sonuna 200 milyar doları aşması bekleniyor.