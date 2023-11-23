Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Başkanlığı seçimleri Rusya iç politika eğilimini çok değiştirmez /23 Kasım 2023 12:41

Devlet Başkanlığı seçimleri Rusya iç politika eğilimini çok değiştirmez

Moskovsky Komsomolets (MK) gazetesinin genel yayın yönetmeni Pavel Gusev gelecek yıl Rusya’da yapılacak seçimler hakkında değerlendirme yaptı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Moskova Gazeteciler Birliğinin başkanlığını da yapan Gusev, Mart ayındaki Devlet Başkanlığı seçimleri Rusya iç politika eğilimini çok değiştirmeyecek değerlendirmesini yaptı.

Moskovsky Komsomolets gazetesinin yıllık değerlendirme toplantısında konuşma yapan Gusev, “gelecek sene seçimlerden dolayı ülke içinde çok politik değişiklik olmaz. Rusya’nın hem ekonomik hem de politik ivmesi bu balansta devam eder” değerlendirilmesinde bulundu. 

Gusev, “Putin büyük ihtimalle aday olacak ve kazanacak. Onun aday olacağından ve kazanacağından yüzde yüz emin olabilirsiniz. Ukrayna’da devam eden operasyon ise belli seviyede şekillenmiş olur” yorumunu yaptı. 

Seçimler, Rusya Anayasasında yapılan 2020 değişikliklerinden sonraki ilk seçim olacak. Görevdeki Devlet Başkanı Vlademir Putin’in yeniden seçilme hakkı var. Bütün yorumlar aday olacağı ve tekrar seçileceği yönünde. Fakat, Putin yeniden seçilmek için aday olup olmayacağını henüz açıklamadı, 2018 Rusya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi, önde gelen muhalefet liderlerinden biri olan Alexei Navalny'nin atfedilen bazı suçlar nedeniyle aday olması yasaklandı. Navalny'nin seçim tarihi itibariyle cezaevinde olması bekleniyor. Rus medyasına göre seçim hazırlıkları son altı belirgin şekilde arttı.
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