Moskova ve Pekin’den Tahran’a nükleer destek!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Bu çağrı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Guvernörler Kurulu'nun altıncı oturumundaki açıklamada yapıldı.







2015 yılında ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya ve İran arasında imzalanan anlaşma, İran'ın nükleer programını sınırlarken karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak 2018'de ABD, Donald Trump yönetimi altında, İran'ın nükleer programından vazgeçmediği gerekçesiyle anlaşmadan çekildi ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu.





Bu durum İran'ı bazı taahhütlerinden geri adım atmaya ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmaya yöneltti.





Joe Biden'ın başkanlık döneminde ABD, anlaşmaya geri dönmek istediğini belirtti ve bu konuda Aralık 2022'den beri İran ile gizli müzakereler yürütüyor. Ancak şu ana kadar bu müzakereler sonuç vermedi. Şubat 2023'te uluslararası gözlemciler, İran'da %84 oranında zenginleştirilmiş uranyum tespit etti, bu oran nükleer silah yapımı için gereken seviyeye oldukça yakın.





Rusya, Çin ve İran, JCPOA'ya olan desteklerinin değişmediğini ve ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesinin anlaşma için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Üç ülke, Batı'nın siyasi irade göstermesi ve anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, diğer JCPOA katılımcılarının (Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD) kendi siyasi mülahazaları nedeniyle anlaşmanın sürdürülmesi konusundaki taahhütlerini yerine getirmemekten dolayı eleştirildi.