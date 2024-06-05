Samanyolu Haber /Gündem / Rusya birlikleri, Ukrayna’nın enerji sistemini vurmaya devam ediyor /05 Haziran 2024 13:58

Rusya birlikleri, Ukrayna’nın enerji sistemini vurmaya devam ediyor

Son iki gün içinde sadece bu amaçla toplam 113 füze ve 47 "Şahed" fırlatıldı. Çok sayıda füze ve dronlar Ukrayna savunma sistemi tarafından düşürüldü.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Beş bölgede enerji tesisleri hasar gördü, 20 kişi yaralandı. Zaporozhye bölge idaresi başkanı Ivan Fedorov'a göre, Dinyeper hidroelektrik santrali "kritik durumda", artık enerji üretmiyor ve hatta barajın bazı noktalarında riskler oluştu. 

Periyodik kesintiler oluyor

Ukrayna enerji dağıtım şirketi Ukrenergo'nun basın servisi, Ukrayna'da Haziran ayının başından itibaren enerji sistemindeki zor durumdan dolayı periyodik elektrik kesintilerinin başlatıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Maalesef Rusya'nın bombardımanı sonrasında enerji sistemindeki zor durum devam ediyor. Bu nedenle Ukrenergo'nun talimatıyla acil kapatmalar uygulanıyor. Ülke genelinde yetkililer durumu istikrara kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Lütfen elektrik tüketimini akıllıca kullanın, bu enerji sistemine çok yardımcı olacaktır” mesajı verildi.

Ukrenergo, Volyn, Transcarpathian ve Lviv bölgeleri hariç Ukrayna genelinde ev ve endüstriyel tüketiciler için gün boyunca periyodik elektrik kesintilerinin geçerli olacağını açıkladı. Enerji şirketi yetkilileri, bölgelerdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi edinmek isteyen tüketicilerin, kullanıcı panellerinden, resmi oblenrgo sitelerinden ve bu sitelerin sosyal medya hesaplarından bilgi alabileceklerini belirtti.

Bu sınırlama önlemlerinin uygulanmasının başlıca nedeni, Rusya’nın Ukrayna’daki elektrik santrallerine gerçekleştirdiği roket saldırılarının sonuçları. 22 Mart’tan başlayarak bu güne kadar Ruslar, tüm büyük termik ve hidroelektrik santrallerine çok kez saldırıda bulundu. Bu saldırılar sonucunda meydana gelen büyük hasarlar nedeniyle, santraller çalışmaz oldu.
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